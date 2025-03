Jakub Mensik est redou­table face aux meilleurs joueurs, il vient de le prouver en battant Taylor Fritz pour accéder à sa première finale de Masters 1000. Le Tchèque est tout simple­ment le troi­sième joueur avec le meilleur taux de victoire face à des adver­saires du top 10, derrière Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, avec 58,3% de victoires.





19‐year‐old @mensik_jakub_ ranks third among active players in winning matches against the Top 10.



1. Djokovic – 69 percent

2. Alcaraz – 63.2 percent

3. Mensik – 58.3 percent



