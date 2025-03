Alexander Zverev est en mal de confiance depuis l’Open d’Australie où il avait brillé même s’il avait raté sa finale face à Jannik Sinner. Lors du média day à Miami, il a été inter­rogé au sujet de Jack Draper, vain­queur à Indian Wells, qu’il connait visi­ble­ment bien. Et il en a profité pour envoyer un message à Holger Rune.

« Il joue bien depuis la fin de l’année dernière. Il progresse et est beau­coup plus régu­lier, surtout en coup droit, qui a toujours été un coup instable pour lui. C’est vrai­ment un bon joueur. Indian Wells est un tournoi où beau­coup de joueurs rencontrent des diffi­cultés, tandis que d’autres adorent. Malheureusement, j’ai toujours été plutôt du côté des joueurs en diffi­culté. Jack a beau­coup grandi et mûri, et il mérite de remporter un Masters 1000. Il mérite aussi d’être dans le top 10, donc ce sera inté­res­sant de voir comment il évolue. Je suis content pour lui et aussi pour Holger, qui a traversé une période un peu diffi­cile ces 18 derniers mois, donc je suis ravi de le voir bien jouer. »