Ancien joueur professionnel italien et désormais consultant pour nos confrères d’OA Sport, Guido Monaco s’est exprimé à quelques heure de la finale du Masters 1000 de Miami entre son jeune compatriote, Jannik Sinner, et Jiri Lehecka, facile tombeur du Français, Arthur Fils, en demi‐finales.
Si selon Guido, l’actuel 2e joueur mondial reste l’immense favori, il devra malgré tout se méfier du Tchèque, capable de jouer un tennis de très haut niveau.
« Sinner est de plus en plus en confiance et Terminator est tel que nous avons l’habitude de le voir. Je reste convaincu que le match contre Michelsen a été plus difficile que celui contre Zverev. Quand il est en forme, Lehecka est un joueur que je considère comme extraordinaire. Un problème de dos l’a beaucoup handicapé. Cet hiver, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus se contenter de faire le minimum. Il me semble être un joueur plus évolué, qui se laisse un peu plus de marge. Il possède une puissance extraordinaire dans ses coups, à commencer par son service. Si l’on se base sur le passé, on commet une erreur. Peut‐il poser des problèmes à Sinner en finale ? Je suis curieux, mais il en a le potentiel. »
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 15:45