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L’adversaire de Sinner en finale fait peur : « Quand il est en forme, c’est un joueur que je consi­dère comme extra­or­di­naire. Peut‐il poser des problèmes à Sinner en finale ? Je suis curieux, mais il en a le potentiel »

Par
Thomas S
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Tennis - Miami 2026 - ATP - 27/03/2026

Ancien joueur profes­sionnel italien et désor­mais consul­tant pour nos confrères d’OA Sport, Guido Monaco s’est exprimé à quelques heure de la finale du Masters 1000 de Miami entre son jeune compa­triote, Jannik Sinner, et Jiri Lehecka, facile tombeur du Français, Arthur Fils, en demi‐finales. 

Si selon Guido, l’ac­tuel 2e joueur mondial reste l’im­mense favori, il devra malgré tout se méfier du Tchèque, capable de jouer un tennis de très haut niveau. 

« Sinner est de plus en plus en confiance et Terminator est tel que nous avons l’ha­bi­tude de le voir. Je reste convaincu que le match contre Michelsen a été plus diffi­cile que celui contre Zverev. Quand il est en forme, Lehecka est un joueur que je consi­dère comme extra­or­di­naire. Un problème de dos l’a beau­coup handi­capé. Cet hiver, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus se contenter de faire le minimum. Il me semble être un joueur plus évolué, qui se laisse un peu plus de marge. Il possède une puis­sance extra­or­di­naire dans ses coups, à commencer par son service. Si l’on se base sur le passé, on commet une erreur. Peut‐il poser des problèmes à Sinner en finale ? Je suis curieux, mais il en a le potentiel. »

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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