S’il s’est un peu relâché au moment de conclure sur son service, Carlos Alcaraz s’est vite ressaisi dimanche soir au 3e tour à Miami pour s’im­poser en deux sets contre Dusan Lajovic (6−0, 7–6). Ce dernier a donné son avis sur le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire après la rencontre.

« Je ne peux pas le comparer à Roger, Novak et Rafa, mais il a quelque chose d’unique : il aime être dans une situa­tion de haute pres­sion. Il a de très bons coups, de l’in­tui­tion et un toucher de balle spec­ta­cu­laire, mais le plus impor­tant et ce qui le diffé­rencie des autres joueurs de tennis, c’est qu’il est capable de donner le meilleur de lui‐même dans les moments compli­qués. Il profite de l’at­mo­sphère et il grandit, il est beau­coup plus mature que son âge ne l’in­dique », a constaté le Serbe dans des propos rapportés par Eurosport Espagne.