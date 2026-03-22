Être arbitre de tennis, ce n’est pas seulement surveiller les lignes et annoncer le score : c’est aussi savoir garder le contrôle face à des publics parfois survoltés, voire franchement turbulents.
C’est ce qui s’est produit lors du deuxième tour du Masters 1000 de Miami entre Jannik Sinner et Damir Dzumhur. Un spectateur particulièrement agité a perturbé le joueur bosnien, au point que même le numéro 2 mondial a jugé nécessaire d’intervenir auprès de l’arbitre français, Renaud Lichtenstein.
Arbitre : « Damir est énervé contre le type au t‑shirt vert et Jannik me dit qu’il le provoque depuis les tribunes… Je ne sais pas quoi faire. On pourrait peut‐être lui parler pour qu’il se calme. »
Superviseur : « Les agents de sécurité sont en route. Je pense que c’est juste un idiot. »
There was a heckler during the Sinner and Dzumhur match at the Miami Open :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 21, 2026
Umpire : « Damir is upset with the guy with the green shirt and Jannik is telling me he’s baiting on the back… I don’t know what we should do. Maybe we could talk to him to relax.«
Supervisor : « We’ve got… pic.twitter.com/QFNytTO4qZ
A noter que lors de ce match, Jannik Sinner a égalé un record de Novak Djokovic, qu’il pourrait d’ailleurs faire tomber au troisième tour face au Français Corentin Moutet.
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 13:43