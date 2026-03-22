Être arbitre de tennis, ce n’est pas seule­ment surveiller les lignes et annoncer le score : c’est aussi savoir garder le contrôle face à des publics parfois survoltés, voire fran­che­ment turbulents.

C’est ce qui s’est produit lors du deuxième tour du Masters 1000 de Miami entre Jannik Sinner et Damir Dzumhur. Un spec­ta­teur parti­cu­liè­re­ment agité a perturbé le joueur bosnien, au point que même le numéro 2 mondial a jugé néces­saire d’intervenir auprès de l’arbitre fran­çais, Renaud Lichtenstein.

Arbitre : « Damir est énervé contre le type au t‑shirt vert et Jannik me dit qu’il le provoque depuis les tribunes… Je ne sais pas quoi faire. On pour­rait peut‐être lui parler pour qu’il se calme. »

Superviseur : « Les agents de sécu­rité sont en route. Je pense que c’est juste un idiot. »

There was a heckler during the Sinner and Dzumhur match at the Miami Open :



Umpire : « Damir is upset with the guy with the green shirt and Jannik is telling me he’s baiting on the back… I don’t know what we should do. Maybe we could talk to him to relax.«



Supervisor : « We’ve got… pic.twitter.com/QFNytTO4qZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 21, 2026

A noter que lors de ce match, Jannik Sinner a égalé un record de Novak Djokovic, qu’il pour­rait d’ailleurs faire tomber au troi­sième tour face au Français Corentin Moutet.