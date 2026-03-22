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L’arbitre au super­vi­seur lors du match entre Sinner et Dzumhur : « Je ne sais pas quoi faire. On pour­rait peut‐être lui parler pour qu’il se calme »

Par
Baptiste Mulatier
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Être arbitre de tennis, ce n’est pas seule­ment surveiller les lignes et annoncer le score : c’est aussi savoir garder le contrôle face à des publics parfois survoltés, voire fran­che­ment turbulents.

C’est ce qui s’est produit lors du deuxième tour du Masters 1000 de Miami entre Jannik Sinner et Damir Dzumhur. Un spec­ta­teur parti­cu­liè­re­ment agité a perturbé le joueur bosnien, au point que même le numéro 2 mondial a jugé néces­saire d’intervenir auprès de l’arbitre fran­çais, Renaud Lichtenstein.

Arbitre : « Damir est énervé contre le type au t‑shirt vert et Jannik me dit qu’il le provoque depuis les tribunes… Je ne sais pas quoi faire. On pour­rait peut‐être lui parler pour qu’il se calme. »

Superviseur : « Les agents de sécu­rité sont en route. Je pense que c’est juste un idiot. »

A noter que lors de ce match, Jannik Sinner a égalé un record de Novak Djokovic, qu’il pour­rait d’ailleurs faire tomber au troi­sième tour face au Français Corentin Moutet. 

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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