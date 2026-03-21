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Laurent Raymond, co‐entraîneur de Moïse Kouame : « En sortant de là, j’ai l’im­pres­sion qu’il y a tous les compar­ti­ments du jeu où il a une marge de progression »

Par
Baptiste Mulatier
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Après sa première victoire sur le grand circuit, acquise dans la douleur face au qualifié améri­cain Zachary Svajda (96e mondial), le grand espoir fran­çais Moïse Kouame s’est logi­que­ment incliné face à Jiri Lehecka (22e joueur mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Miami : 6–2, 7–5, en 1h36 de jeu. 

Laurent Raymond, co‐entraîneur du joueur de 17 aux côtés de Richard Gasquet, s’est montré très opti­miste pour la suite au micro de L’Equipe.

« Il y avait la place pour un troi­sième, complè­te­ment. Il y a beau­coup de positif à tirer de ce match. Quand tu joues le 22e mondial, il faut s’at­tendre à ce que les points ne vont pas être donnés, il faut aller les cher­cher. Et Moïse y est allé. Ce qui est inté­res­sant, c’est que le niveau de jeu est monté au fur et à mesure, quelque part il y avait jeu égal dans le deuxième set. Il a été capable de hausser son niveau de jeu, d’être plus agressif, d’y aller, parce qu’il savait qu’il n’avait pas le choix. Ce qui est encou­ra­geant en sortant de là, c’est que j’ai l’im­pres­sion qu’il y a tous les compar­ti­ments du jeu où il a une marge de progres­sion, c’est ça surtout qui est inté­res­sant. J’ai aimé sa manière de tenir, de lutter dans l’ad­ver­sité. Il montre du carac­tère, c’est bien. »

Moïse Kouame se situera aux autour de la 320e place mondiale à la fin du tournoi. 

Publié le samedi 21 mars 2026 à 14:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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