Après sa première victoire sur le grand circuit, acquise dans la douleur face au qualifié améri­cain Zachary Svajda (96e mondial), le grand espoir fran­çais Moïse Kouame s’est logi­que­ment incliné face à Jiri Lehecka (22e joueur mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Miami : 6–2, 7–5, en 1h36 de jeu.

Laurent Raymond, co‐entraîneur du joueur de 17 aux côtés de Richard Gasquet, s’est montré très opti­miste pour la suite au micro de L’Equipe.

« Il y avait la place pour un troi­sième, complè­te­ment. Il y a beau­coup de positif à tirer de ce match. Quand tu joues le 22e mondial, il faut s’at­tendre à ce que les points ne vont pas être donnés, il faut aller les cher­cher. Et Moïse y est allé. Ce qui est inté­res­sant, c’est que le niveau de jeu est monté au fur et à mesure, quelque part il y avait jeu égal dans le deuxième set. Il a été capable de hausser son niveau de jeu, d’être plus agressif, d’y aller, parce qu’il savait qu’il n’avait pas le choix. Ce qui est encou­ra­geant en sortant de là, c’est que j’ai l’im­pres­sion qu’il y a tous les compar­ti­ments du jeu où il a une marge de progres­sion, c’est ça surtout qui est inté­res­sant. J’ai aimé sa manière de tenir, de lutter dans l’ad­ver­sité. Il montre du carac­tère, c’est bien. »

Moïse Kouame se situera aux autour de la 320e place mondiale à la fin du tournoi.