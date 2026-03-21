Après sa première victoire sur le grand circuit, acquise dans la douleur face au qualifié américain Zachary Svajda (96e mondial), le grand espoir français Moïse Kouame s’est logiquement incliné face à Jiri Lehecka (22e joueur mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Miami : 6–2, 7–5, en 1h36 de jeu.
Laurent Raymond, co‐entraîneur du joueur de 17 aux côtés de Richard Gasquet, s’est montré très optimiste pour la suite au micro de L’Equipe.
« Il y avait la place pour un troisième, complètement. Il y a beaucoup de positif à tirer de ce match. Quand tu joues le 22e mondial, il faut s’attendre à ce que les points ne vont pas être donnés, il faut aller les chercher. Et Moïse y est allé. Ce qui est intéressant, c’est que le niveau de jeu est monté au fur et à mesure, quelque part il y avait jeu égal dans le deuxième set. Il a été capable de hausser son niveau de jeu, d’être plus agressif, d’y aller, parce qu’il savait qu’il n’avait pas le choix. Ce qui est encourageant en sortant de là, c’est que j’ai l’impression qu’il y a tous les compartiments du jeu où il a une marge de progression, c’est ça surtout qui est intéressant. J’ai aimé sa manière de tenir, de lutter dans l’adversité. Il montre du caractère, c’est bien. »
Moïse Kouame se situera aux autour de la 320e place mondiale à la fin du tournoi.
Publié le samedi 21 mars 2026 à 14:48