Carlos Alcaraz n’est pas seule­ment le plus jeune numéro un mondial de l’his­toire et un prodige de ce jeu, c’est aussi un vrai passionné, qui adore regarder et analyser le jeu de ses poten­tiels adversaires.

À l’issue de sa victoire face à Dusan Lajovic au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, l’Espagnol de 19 ans, inter­rogé sur son futur adver­saire, a reconnu qu’il appré­ciait tout parti­cu­liè­re­ment le style de jeu de l’Américain, demi‐finaliste du dernier Open d’Australie.

« J’aime le regarder… C’est un joueur très talen­tueux. Il rend tout facile. Et oui, j’aime regarder ce genre de joueurs. Il fait tout bien. Il bouge bien. Il est rapide. Il frappe de superbes coups. Un grand coup droit, un grand revers. Il va être très, très dur à battre. J’aime les batailles, les batailles diffi­ciles. Ce sera donc un match très diffi­cile et, bien sûr, je vais m’amuser. »