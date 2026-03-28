Pour sa première demi‐finale en Masters 1000, Arthur Fils n’a pas existé à Miami vendredi face au Tchèque Jiri Lehecka.

Battu en deux sets secs (6−2, 6–2), le Français n’a pas trouvé l’énergie néces­saire pour inquiéter le 22e joueur mondial.

« C’est plus dans la tête, de la fatigue mentale. Physiquement, là, je me sens bien. C’est juste que menta­le­ment, je dois trouver quelque chose pour m’aider à donner plus. Dans ce genre de matches, impor­tants, je dois pouvoir trouver l’énergie. Je n’ai encore que 21 ans, donc j’ai beau­coup de temps pour déve­lopper ça avec mon staff. Mais oui, on va en parler », a expliqué Fils au micro de L’Equipe après sa défaite.

28e mondial lundi, il va main­te­nant se tourner vers la terre battue et le Masters 1000 de Monte‐Carlo (4 au 12 avril).