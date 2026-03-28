Accueil ATP ATP - Miami

L’aveu d’Arthur Fils après avoir été balayé en demi‐finales : « Physiquement, là, je me sens bien. C’est plus dans la tête, de la fatigue mentale »

Par
Baptiste Mulatier
-
117

Pour sa première demi‐finale en Masters 1000, Arthur Fils n’a pas existé à Miami vendredi face au Tchèque Jiri Lehecka.

Battu en deux sets secs (6−2, 6–2), le Français n’a pas trouvé l’énergie néces­saire pour inquiéter le 22e joueur mondial. 

« C’est plus dans la tête, de la fatigue mentale. Physiquement, là, je me sens bien. C’est juste que menta­le­ment, je dois trouver quelque chose pour m’aider à donner plus. Dans ce genre de matches, impor­tants, je dois pouvoir trouver l’énergie. Je n’ai encore que 21 ans, donc j’ai beau­coup de temps pour déve­lopper ça avec mon staff. Mais oui, on va en parler », a expliqué Fils au micro de L’Equipe après sa défaite. 

28e mondial lundi, il va main­te­nant se tourner vers la terre battue et le Masters 1000 de Monte‐Carlo (4 au 12 avril). 

Publié le samedi 28 mars 2026 à 08:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.