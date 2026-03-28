Pour sa première demi‐finale en Masters 1000, Arthur Fils n’a pas existé à Miami vendredi face au Tchèque Jiri Lehecka.
Battu en deux sets secs (6−2, 6–2), le Français n’a pas trouvé l’énergie nécessaire pour inquiéter le 22e joueur mondial.
« C’est plus dans la tête, de la fatigue mentale. Physiquement, là, je me sens bien. C’est juste que mentalement, je dois trouver quelque chose pour m’aider à donner plus. Dans ce genre de matches, importants, je dois pouvoir trouver l’énergie. Je n’ai encore que 21 ans, donc j’ai beaucoup de temps pour développer ça avec mon staff. Mais oui, on va en parler », a expliqué Fils au micro de L’Equipe après sa défaite.
28e mondial lundi, il va maintenant se tourner vers la terre battue et le Masters 1000 de Monte‐Carlo (4 au 12 avril).
Publié le samedi 28 mars 2026 à 08:43