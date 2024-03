Jamais inquiété pendant ce Masters 1000 de Miami où il n’a pas perdu le moindre set, Alexander Zverev, opposé à Grigor Dimitrov cette nuit pour une place en finale (à partir de 00h, heure fran­çaise) a expliqué en confé­rence de presse comment il était parvenu à adopter une atti­tude plus calme et détendue sur le court, lui qui était si nerveux auparavant.

« On vieillit, c’est aussi simple que cela. Il s’agit de mûrir, de se rendre compte que si l’on a fait tout ce que l’on pouvait pour se préparer, si l’on a fait tout ce que l’on pouvait en dehors du court, si l’on s’est préparé de manière correcte, alors même si l’on perd, ce n’est pas grave, car on a le senti­ment d’avoir fait tout ce que l’on pouvait. Il m’a fallu peut‐être plus d’an­nées que d’autres pour m’en rendre compte. Il m’a peut‐être aussi fallu plus de matu­rité que d’autres. Mais comme je l’ai dit, nous vieillis­sons tous, et nous espé­rons tous devenir plus intel­li­gents. Certains d’entre nous le deviennent, d’autres non. J’espère faire partie de ceux qui le deviennent (sourire). »