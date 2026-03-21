Opposé pour la première fois à Joao Fonseca lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz a maîtrisé son sujet en s’imposant en deux sets (6−4, 6–4).

Face au phéno­mène brési­lien de 19 ans, l’Espagnol de 22 ans a une nouvelle fois affirmé son ascen­dant sur la relève du circuit.

L’actuel numéro 1 mondial demeure intrai­table face à des adver­saires plus jeunes que lui : en 13 rencontres, il n’a concédé que deux sets, sans jamais connaître la défaite.

📊 Carlos Alcaraz 🇪🇸 conserve son invin­ci­bi­lité face à des adver­saires plus jeunes que lui (13−0) :

✅ Shang

✅ Lajal

✅ Mpetshi Perricard

✅ Shang

✅ Nardi

✅ Fils

✅ Quinn

✅ Fils

✅ Tarvet

✅ Medjedovic

✅ Nardi

✅ Fils

✅ Fonseca 🆕

➡️ 2 sets perduspic.twitter.com/r9cAv1wiEU — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 21, 2026

Impressionnant de maîtrise, Carlos, qui affron­tera au troi­sième tour un joueur plus âgé en la personne de Sebastian Korda (25 ans).