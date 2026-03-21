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Le bilan hallu­ci­nant d’Alcaraz face aux joueurs plus jeunes que lui

Par
Baptiste Mulatier
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Opposé pour la première fois à Joao Fonseca lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz a maîtrisé son sujet en s’imposant en deux sets (6−4, 6–4).

Face au phéno­mène brési­lien de 19 ans, l’Espagnol de 22 ans a une nouvelle fois affirmé son ascen­dant sur la relève du circuit.

L’actuel numéro 1 mondial demeure intrai­table face à des adver­saires plus jeunes que lui : en 13 rencontres, il n’a concédé que deux sets, sans jamais connaître la défaite.

Impressionnant de maîtrise, Carlos, qui affron­tera au troi­sième tour un joueur plus âgé en la personne de Sebastian Korda (25 ans). 

Publié le samedi 21 mars 2026 à 11:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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