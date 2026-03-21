Opposé pour la première fois à Joao Fonseca lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz a maîtrisé son sujet en s’imposant en deux sets (6−4, 6–4).
Face au phénomène brésilien de 19 ans, l’Espagnol de 22 ans a une nouvelle fois affirmé son ascendant sur la relève du circuit.
L’actuel numéro 1 mondial demeure intraitable face à des adversaires plus jeunes que lui : en 13 rencontres, il n’a concédé que deux sets, sans jamais connaître la défaite.
📊 Carlos Alcaraz 🇪🇸 conserve son invincibilité face à des adversaires plus jeunes que lui (13−0) :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 21, 2026
✅ Shang
✅ Lajal
✅ Mpetshi Perricard
✅ Shang
✅ Nardi
✅ Fils
✅ Quinn
✅ Fils
✅ Tarvet
✅ Medjedovic
✅ Nardi
✅ Fils
✅ Fonseca 🆕
➡️ 2 sets perduspic.twitter.com/r9cAv1wiEU
Impressionnant de maîtrise, Carlos, qui affrontera au troisième tour un joueur plus âgé en la personne de Sebastian Korda (25 ans).
Publié le samedi 21 mars 2026 à 11:35