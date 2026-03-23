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Le constat clair d’Alcaraz après son élimi­na­tion : « J’ai discuté avec mon équipe, on a analysé chaque partie du match et je pense que malgré la défaite, je suis toujours sur la bonne voie »

Par
Baptiste Mulatier
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Encore invaincu en 2026 avant sa demi‐finale perdue contre Daniil Medvedev à Indian Wells, Carlos Alcaraz a subi face à Sebastian Korda (36e mondial) dès le troi­sième tour à Miami sa deuxième défaite de la saison (6−3, 5–7, 6–4).

Dans des propos rapportés par Punto de Break, le numéro 1 mondial n’a néan­moins pas drama­tisé et surtout salué la perfor­mance de son adversaire. 

« Je pense avoir fait un bon match. Lui aussi a très bien joué. Et il y a eu beau­coup de 30–30, de 40–40 et d’avantages que je n’ai tout simple­ment pas su exploiter. Il faut regarder de l’autre côté du filet. Dans ces moments, Sebi a joué de manière magni­fique, à un niveau incroyable. Avec mon équipe, on en a un peu parlé. On a analysé chaque partie du match, tous les aspects du jeu. Je dirais que ce que je travaille à l’en­traî­ne­ment, je l’ai plutôt bien appliqué. Il y a certaines choses, lors des tour­nois précé­dents, où je ne me sentais pas à l’aise. Et dans ce tournoi, j’ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Malgré la défaite, je pense que je suis toujours sur la bonne voie. »

Publié le lundi 23 mars 2026 à 18:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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