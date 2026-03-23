Encore invaincu en 2026 avant sa demi‐finale perdue contre Daniil Medvedev à Indian Wells, Carlos Alcaraz a subi face à Sebastian Korda (36e mondial) dès le troisième tour à Miami sa deuxième défaite de la saison (6−3, 5–7, 6–4).
Dans des propos rapportés par Punto de Break, le numéro 1 mondial n’a néanmoins pas dramatisé et surtout salué la performance de son adversaire.
« Je pense avoir fait un bon match. Lui aussi a très bien joué. Et il y a eu beaucoup de 30–30, de 40–40 et d’avantages que je n’ai tout simplement pas su exploiter. Il faut regarder de l’autre côté du filet. Dans ces moments, Sebi a joué de manière magnifique, à un niveau incroyable. Avec mon équipe, on en a un peu parlé. On a analysé chaque partie du match, tous les aspects du jeu. Je dirais que ce que je travaille à l’entraînement, je l’ai plutôt bien appliqué. Il y a certaines choses, lors des tournois précédents, où je ne me sentais pas à l’aise. Et dans ce tournoi, j’ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Malgré la défaite, je pense que je suis toujours sur la bonne voie. »
Publié le lundi 23 mars 2026 à 18:32