Encore invaincu en 2026 avant sa demi‐finale perdue contre Daniil Medvedev à Indian Wells, Carlos Alcaraz a subi face à Sebastian Korda (36e mondial) dès le troi­sième tour à Miami sa deuxième défaite de la saison (6−3, 5–7, 6–4).

Dans des propos rapportés par Punto de Break, le numéro 1 mondial n’a néan­moins pas drama­tisé et surtout salué la perfor­mance de son adversaire.

« Je pense avoir fait un bon match. Lui aussi a très bien joué. Et il y a eu beau­coup de 30–30, de 40–40 et d’avantages que je n’ai tout simple­ment pas su exploiter. Il faut regarder de l’autre côté du filet. Dans ces moments, Sebi a joué de manière magni­fique, à un niveau incroyable. Avec mon équipe, on en a un peu parlé. On a analysé chaque partie du match, tous les aspects du jeu. Je dirais que ce que je travaille à l’en­traî­ne­ment, je l’ai plutôt bien appliqué. Il y a certaines choses, lors des tour­nois précé­dents, où je ne me sentais pas à l’aise. Et dans ce tournoi, j’ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Malgré la défaite, je pense que je suis toujours sur la bonne voie. »