De passage ce mercredi en conférence de presse d’avant tournoi à Miami, Jack Draper a été interrogé sur le style de jeu global du circuit. Et selon lui, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner poussent les autres joueurs à jouer de manière plus agressive.
Une analyse plus que pertinente au regard des derniers matchs du Russe et de la volonté clairement affichée de l’Allemand de faire évoluer son jeu.
« Nous, les joueurs, savons ce que font Alcaraz et Sinner, sur quoi ils fondent leur jeu depuis qu’ils sont au sommet, et ce depuis un certain temps déjà. Il arrive un moment où il faut changer, on n’a pas d’autre choix. Des joueurs comme Medvedev, Zverev… sont sûrement lassés de perdre en finale de tournois face à des adversaires très agressifs, qui vont chercher les points. Je pense que c’est ainsi qu’on joue au tennis aujourd’hui : il faut aller chercher la victoire, ne pas la laisser passer. C’est ainsi que je le définirais. C’est génial que les joueurs veuillent changer, cela montre qu’il y a beaucoup de compétitivité et que les joueurs ont soif de victoire. »
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 17:47