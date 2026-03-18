De passage ce mercredi en confé­rence de presse d’avant tournoi à Miami, Jack Draper a été inter­rogé sur le style de jeu global du circuit. Et selon lui, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner poussent les autres joueurs à jouer de manière plus agressive.

Une analyse plus que perti­nente au regard des derniers matchs du Russe et de la volonté clai­re­ment affi­chée de l’Allemand de faire évoluer son jeu.

« Nous, les joueurs, savons ce que font Alcaraz et Sinner, sur quoi ils fondent leur jeu depuis qu’ils sont au sommet, et ce depuis un certain temps déjà. Il arrive un moment où il faut changer, on n’a pas d’autre choix. Des joueurs comme Medvedev, Zverev… sont sûre­ment lassés de perdre en finale de tour­nois face à des adver­saires très agres­sifs, qui vont cher­cher les points. Je pense que c’est ainsi qu’on joue au tennis aujourd’hui : il faut aller cher­cher la victoire, ne pas la laisser passer. C’est ainsi que je le défi­ni­rais. C’est génial que les joueurs veuillent changer, cela montre qu’il y a beau­coup de compé­ti­ti­vité et que les joueurs ont soif de victoire. »