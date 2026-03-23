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Le coup double du Français Atmane, tombeur du 8e mondial : « J’ai offi­ciel­le­ment atteint mon objectif »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Australian open 2024 -

Demi‐finaliste surprise à Cincinnati (en août dernier), où il avait battu Taylor Fritz et Holger Rune, Terence Atmane s’est offert une troi­sième victoire contre un joueur du top 10 ce lundi au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami . Il s’est offert en trois sets le 8e joueur mondial, Felix Auger‐Aliassime : 6–3, 1–6, 6–3.

Ce succès de pres­tige lui permet de s’as­surer une place le top 50 à la fin du tournoi : « C’était très dur de perdre contre Dimitrov à Indian Wells. Je me deman­dais si ce que je faisais c’était assez ou si je devais pousser un peu plus. Quand je suis arrivé ici, je me suis senti très bien sur le court. Je ne peux pas vrai­ment dire comment je me sens mais c’est très positif de pouvoir jouer à ce niveau, de conti­nuer mon chemin ici. 2 heures de match, ce n’était pas très long et j’ai un jour de repos demain. Rentrer dans le top 50, cela signifie beau­coup. C’est une étape de plus. J’ai offi­ciel­le­ment atteint mon objectif sur cette tournée améri­caine », a déclaré le Français de 24 ans lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire. 

En huitièmes de finale, Atmane affron­tera le vain­queur du match entre Frances Tiafoe (20e mondial) et Jakub Mensik (13e mondial). 

Publié le lundi 23 mars 2026 à 19:47

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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