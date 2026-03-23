Demi‐finaliste surprise à Cincinnati (en août dernier), où il avait battu Taylor Fritz et Holger Rune, Terence Atmane s’est offert une troi­sième victoire contre un joueur du top 10 ce lundi au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami . Il s’est offert en trois sets le 8e joueur mondial, Felix Auger‐Aliassime : 6–3, 1–6, 6–3.

Ce succès de pres­tige lui permet de s’as­surer une place le top 50 à la fin du tournoi : « C’était très dur de perdre contre Dimitrov à Indian Wells. Je me deman­dais si ce que je faisais c’était assez ou si je devais pousser un peu plus. Quand je suis arrivé ici, je me suis senti très bien sur le court. Je ne peux pas vrai­ment dire comment je me sens mais c’est très positif de pouvoir jouer à ce niveau, de conti­nuer mon chemin ici. 2 heures de match, ce n’était pas très long et j’ai un jour de repos demain. Rentrer dans le top 50, cela signifie beau­coup. C’est une étape de plus. J’ai offi­ciel­le­ment atteint mon objectif sur cette tournée améri­caine », a déclaré le Français de 24 ans lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire.

Bienvenue dans le Top 50 !



Térence est un joueur de coup pour le moment. Très irré­gu­lier, mais il est capable d’aller loin dans des gros tour­nois quand tout est en place.pic.twitter.com/BBJVIJ3Zx5 — Tennis Legend (@TennisLegende) March 23, 2026

En huitièmes de finale, Atmane affron­tera le vain­queur du match entre Frances Tiafoe (20e mondial) et Jakub Mensik (13e mondial).