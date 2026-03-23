Demi‐finaliste surprise à Cincinnati (en août dernier), où il avait battu Taylor Fritz et Holger Rune, Terence Atmane s’est offert une troisième victoire contre un joueur du top 10 ce lundi au troisième tour du Masters 1000 de Miami . Il s’est offert en trois sets le 8e joueur mondial, Felix Auger‐Aliassime : 6–3, 1–6, 6–3.
Ce succès de prestige lui permet de s’assurer une place le top 50 à la fin du tournoi : « C’était très dur de perdre contre Dimitrov à Indian Wells. Je me demandais si ce que je faisais c’était assez ou si je devais pousser un peu plus. Quand je suis arrivé ici, je me suis senti très bien sur le court. Je ne peux pas vraiment dire comment je me sens mais c’est très positif de pouvoir jouer à ce niveau, de continuer mon chemin ici. 2 heures de match, ce n’était pas très long et j’ai un jour de repos demain. Rentrer dans le top 50, cela signifie beaucoup. C’est une étape de plus. J’ai officiellement atteint mon objectif sur cette tournée américaine », a déclaré le Français de 24 ans lors de l’interview sur le court après sa victoire.
Bienvenue dans le Top 50 !— Tennis Legend (@TennisLegende) March 23, 2026
Térence est un joueur de coup pour le moment. Très irrégulier, mais il est capable d’aller loin dans des gros tournois quand tout est en place.pic.twitter.com/BBJVIJ3Zx5
En huitièmes de finale, Atmane affrontera le vainqueur du match entre Frances Tiafoe (20e mondial) et Jakub Mensik (13e mondial).
Publié le lundi 23 mars 2026 à 19:47