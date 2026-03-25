Tombeur de Felix Auger‐Aliassime au tour précédent, Terence Atmane a obtenu trois balles de break consécutives sur le service de Frances Tiafoe à 4–4 dans le troisième set en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami. Toutes sauvées par l’Américain, qui a lui saisi sa chance quelques minutes plus tard pour remporter la bataille en 1h53 de jeu : 6–4, 1–6, 6–4.
Le Français en a lancé sa raquette de rage sur le court avant de retrouver son calme pour exprimer son ressenti au micro de L’Equipe.
« Ça n’a pas basculé de mon côté, c’est le sport. J’ai des occasions dans le troisième set et je ne les prends pas. Frances m’a eu à l’expérience sur la fin, ça a tourné en sa faveur. J’essaye de voir le positif malgré ma défaite. Je trouve que j’ai extrêmement bien joué cette semaine. Dans un futur proche, tout se passera très bien si je continue à jouer comme ça et si j’arrive à me battre autant sur le court. J’ai monté mon niveau tout au long de la semaine, battu des tops joueurs, intégré le top 50 mondial. C’est dur à encaisser mais je reste lucide et je vais repartir au travail, j’ai d’autres objectifs en tête, le chemin est encore très long, j’ai encore énormément de choses à améliorer. Il y aura des coups à jouer sur terre battue, à moi de continuer à travailler dans l’ombre pour les saisir. »
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 11:54