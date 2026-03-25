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Le Français Atmane, frustré par Tiafoe : « C’est dur à encaisser »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur de Felix Auger‐Aliassime au tour précé­dent, Terence Atmane a obtenu trois balles de break consé­cu­tives sur le service de Frances Tiafoe à 4–4 dans le troi­sième set en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami. Toutes sauvées par l’Américain, qui a lui saisi sa chance quelques minutes plus tard pour remporter la bataille en 1h53 de jeu : 6–4, 1–6, 6–4.

Le Français en a lancé sa raquette de rage sur le court avant de retrouver son calme pour exprimer son ressenti au micro de L’Equipe.

« Ça n’a pas basculé de mon côté, c’est le sport. J’ai des occa­sions dans le troi­sième set et je ne les prends pas. Frances m’a eu à l’ex­pé­rience sur la fin, ça a tourné en sa faveur. J’essaye de voir le positif malgré ma défaite. Je trouve que j’ai extrê­me­ment bien joué cette semaine. Dans un futur proche, tout se passera très bien si je continue à jouer comme ça et si j’ar­rive à me battre autant sur le court. J’ai monté mon niveau tout au long de la semaine, battu des tops joueurs, intégré le top 50 mondial. C’est dur à encaisser mais je reste lucide et je vais repartir au travail, j’ai d’autres objec­tifs en tête, le chemin est encore très long, j’ai encore énor­mé­ment de choses à améliorer. Il y aura des coups à jouer sur terre battue, à moi de conti­nuer à travailler dans l’ombre pour les saisir. »

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 11:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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