Tombeur de Felix Auger‐Aliassime au tour précé­dent, Terence Atmane a obtenu trois balles de break consé­cu­tives sur le service de Frances Tiafoe à 4–4 dans le troi­sième set en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami. Toutes sauvées par l’Américain, qui a lui saisi sa chance quelques minutes plus tard pour remporter la bataille en 1h53 de jeu : 6–4, 1–6, 6–4.

Le Français en a lancé sa raquette de rage sur le court avant de retrouver son calme pour exprimer son ressenti au micro de L’Equipe.

« Ça n’a pas basculé de mon côté, c’est le sport. J’ai des occa­sions dans le troi­sième set et je ne les prends pas. Frances m’a eu à l’ex­pé­rience sur la fin, ça a tourné en sa faveur. J’essaye de voir le positif malgré ma défaite. Je trouve que j’ai extrê­me­ment bien joué cette semaine. Dans un futur proche, tout se passera très bien si je continue à jouer comme ça et si j’ar­rive à me battre autant sur le court. J’ai monté mon niveau tout au long de la semaine, battu des tops joueurs, intégré le top 50 mondial. C’est dur à encaisser mais je reste lucide et je vais repartir au travail, j’ai d’autres objec­tifs en tête, le chemin est encore très long, j’ai encore énor­mé­ment de choses à améliorer. Il y aura des coups à jouer sur terre battue, à moi de conti­nuer à travailler dans l’ombre pour les saisir. »