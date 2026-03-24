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Le Français Atmane, qui s’est offert un troi­sième top 10 : « Dans le deuxième set, je galé­rais rien que pour marquer un seul point »

Par
Baptiste Mulatier
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Demi‐finaliste surprise à Cincinnati (en août dernier), où il avait battu Taylor Fritz et Holger Rune, Terence Atmane s’est offert une troi­sième victoire contre un joueur du top 10 ce lundi au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami. 

Tombeur du 8e joueur mondial, Felix Auger‐Aliassime (6–3, 1–6, 6–3), le Français a fait part de son ressenti dans une décla­ra­tion accordée à L’Equipe.

« Franchement c’est fantas­tique. Je fais un très beau début de partie, j’étais un peu stressé mais j’ai réussi à surpasser ça. Avoir le break dans la première manche, ça m’a donné beau­coup de confiance pour conclure. Dans le deuxième set, j’ai trouvé que Félix a été meilleur que moi partout, je galé­rais rien que pour marquer un seul point, c’est pour ça que ça allait très vite. J’ai essayé de rester concentré du début jusqu’à la fin dans cette troi­sième manche, d’avoir un maximum de premières balles parce qu’il était très agressif et me faisait très mal sur mes deuxièmes balles. L’objectif a été atteint, c’est une belle victoire face à un top 10, ça fait plaisir. »

Déjà assuré d’in­té­grer le top 50, Atmane tentera de pour­suivre son chemin en Floride face à Frances Tiafoe (20e mondial), tombeur du tenant du titre, Jakub Mensik (13e mondial). 

Publié le mardi 24 mars 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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