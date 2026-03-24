Demi‐finaliste surprise à Cincinnati (en août dernier), où il avait battu Taylor Fritz et Holger Rune, Terence Atmane s’est offert une troi­sième victoire contre un joueur du top 10 ce lundi au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami.

Tombeur du 8e joueur mondial, Felix Auger‐Aliassime (6–3, 1–6, 6–3), le Français a fait part de son ressenti dans une décla­ra­tion accordée à L’Equipe.

« Franchement c’est fantas­tique. Je fais un très beau début de partie, j’étais un peu stressé mais j’ai réussi à surpasser ça. Avoir le break dans la première manche, ça m’a donné beau­coup de confiance pour conclure. Dans le deuxième set, j’ai trouvé que Félix a été meilleur que moi partout, je galé­rais rien que pour marquer un seul point, c’est pour ça que ça allait très vite. J’ai essayé de rester concentré du début jusqu’à la fin dans cette troi­sième manche, d’avoir un maximum de premières balles parce qu’il était très agressif et me faisait très mal sur mes deuxièmes balles. L’objectif a été atteint, c’est une belle victoire face à un top 10, ça fait plaisir. »

Déjà assuré d’in­té­grer le top 50, Atmane tentera de pour­suivre son chemin en Floride face à Frances Tiafoe (20e mondial), tombeur du tenant du titre, Jakub Mensik (13e mondial).