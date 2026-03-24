Demi‐finaliste surprise à Cincinnati (en août dernier), où il avait battu Taylor Fritz et Holger Rune, Terence Atmane s’est offert une troisième victoire contre un joueur du top 10 ce lundi au troisième tour du Masters 1000 de Miami.
Tombeur du 8e joueur mondial, Felix Auger‐Aliassime (6–3, 1–6, 6–3), le Français a fait part de son ressenti dans une déclaration accordée à L’Equipe.
« Franchement c’est fantastique. Je fais un très beau début de partie, j’étais un peu stressé mais j’ai réussi à surpasser ça. Avoir le break dans la première manche, ça m’a donné beaucoup de confiance pour conclure. Dans le deuxième set, j’ai trouvé que Félix a été meilleur que moi partout, je galérais rien que pour marquer un seul point, c’est pour ça que ça allait très vite. J’ai essayé de rester concentré du début jusqu’à la fin dans cette troisième manche, d’avoir un maximum de premières balles parce qu’il était très agressif et me faisait très mal sur mes deuxièmes balles. L’objectif a été atteint, c’est une belle victoire face à un top 10, ça fait plaisir. »
Déjà assuré d’intégrer le top 50, Atmane tentera de poursuivre son chemin en Floride face à Frances Tiafoe (20e mondial), tombeur du tenant du titre, Jakub Mensik (13e mondial).
Publié le mardi 24 mars 2026 à 10:28