Pour le deuxième huitième de finale de sa carrière en Masters 1000 (le premier était déjà à Miami en 2023), Quentin Halys s’est incliné sans avoir été breaké par le quatrième joueur mondial, Alexander Zverev : 7–6(4), 7–6(1).
111e mondial avant le début du tournoi, le Français de 29 ans va faire son retour dans le top 100 et a forcément dressé un bilan positif de son tournoi dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre l’Allemand.
« Il a super bien servi dans les moments importants, moi un peu moins. Les conditions étaient moins évidentes, il faisait froid et c’était dur pour moi de faire des points du fond, donc il a fallu batailler un peu tout le temps. Je n’ai pas non plus énormément de regrets, ça ne se joue pas à grand grand chose. Il aurait fallu être un peu plus costaud dans les deux tie‐breaks. J’ai peut‐être manqué un peu de lucidité. Ça reste malgré tout un bon tournoi de ma part. Le retour dans le top 100, c’est à la fois cool et à la fois assez anecdotique. Je sens que mon niveau, il est là. Je ne suis pas très inquiet par rapport à ça. Je ne vais pas tout remettre en question, il est 4e mondial et il n’y a pas un monde d’écart sur le match. On va continuer de bosser. »
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 10:26