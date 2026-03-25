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Le Français Halys, après sa défaite contre Zverev : « Il est 4e mondial et il n’y a pas un monde d’écart sur le match »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour le deuxième huitième de finale de sa carrière en Masters 1000 (le premier était déjà à Miami en 2023), Quentin Halys s’est incliné sans avoir été breaké par le quatrième joueur mondial, Alexander Zverev : 7–6(4), 7–6(1).

111e mondial avant le début du tournoi, le Français de 29 ans va faire son retour dans le top 100 et a forcé­ment dressé un bilan positif de son tournoi dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre l’Allemand. 

« Il a super bien servi dans les moments impor­tants, moi un peu moins. Les condi­tions étaient moins évidentes, il faisait froid et c’était dur pour moi de faire des points du fond, donc il a fallu batailler un peu tout le temps. Je n’ai pas non plus énor­mé­ment de regrets, ça ne se joue pas à grand grand chose. Il aurait fallu être un peu plus costaud dans les deux tie‐breaks. J’ai peut‐être manqué un peu de luci­dité. Ça reste malgré tout un bon tournoi de ma part. Le retour dans le top 100, c’est à la fois cool et à la fois assez anec­do­tique. Je sens que mon niveau, il est là. Je ne suis pas très inquiet par rapport à ça. Je ne vais pas tout remettre en ques­tion, il est 4e mondial et il n’y a pas un monde d’écart sur le match. On va conti­nuer de bosser. »

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 10:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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