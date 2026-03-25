Pour le deuxième huitième de finale de sa carrière en Masters 1000 (le premier était déjà à Miami en 2023), Quentin Halys s’est incliné sans avoir été breaké par le quatrième joueur mondial, Alexander Zverev : 7–6(4), 7–6(1).

111e mondial avant le début du tournoi, le Français de 29 ans va faire son retour dans le top 100 et a forcé­ment dressé un bilan positif de son tournoi dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre l’Allemand.

« Il a super bien servi dans les moments impor­tants, moi un peu moins. Les condi­tions étaient moins évidentes, il faisait froid et c’était dur pour moi de faire des points du fond, donc il a fallu batailler un peu tout le temps. Je n’ai pas non plus énor­mé­ment de regrets, ça ne se joue pas à grand grand chose. Il aurait fallu être un peu plus costaud dans les deux tie‐breaks. J’ai peut‐être manqué un peu de luci­dité. Ça reste malgré tout un bon tournoi de ma part. Le retour dans le top 100, c’est à la fois cool et à la fois assez anec­do­tique. Je sens que mon niveau, il est là. Je ne suis pas très inquiet par rapport à ça. Je ne vais pas tout remettre en ques­tion, il est 4e mondial et il n’y a pas un monde d’écart sur le match. On va conti­nuer de bosser. »