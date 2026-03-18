Battu par Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz a perdu son invincibilité et vu son grand rival, Jannik Sinner, battre le Russe en finale et remporter le tournoi.
Lorsqu’il a croisé son principal concurrent à Miami, où va se tenir le deuxième Masters 1000 de la saison, le numéro 1 mondial l’a félicité en le prenant dans ses bras. Des mots simples mais sincères :
« Super boulot, champion. Félicitations. »
Un geste fort qui illustre parfaitement la relation entre les deux prodiges : une rivalité intense sur le court, mais un respect profond en dehors.
Carlos Alcaraz congratulates Jannik Sinner on his Indian Wells victory :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 17, 2026
“Hey great stuff champ. Congrats” ❤️
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A noter que les deux hommes ne se sont pas encore affrontés en 2026.
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 08:11