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Le geste d’Alcaraz envers Sinner deux jours après son sacre à Indian Wells

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz a perdu son invin­ci­bi­lité et vu son grand rival, Jannik Sinner, battre le Russe en finale et remporter le tournoi. 

Lorsqu’il a croisé son prin­cipal concur­rent à Miami, où va se tenir le deuxième Masters 1000 de la saison, le numéro 1 mondial l’a féli­cité en le prenant dans ses bras. Des mots simples mais sincères : 

« Super boulot, cham­pion. Félicitations. »

Un geste fort qui illustre parfai­te­ment la rela­tion entre les deux prodiges : une riva­lité intense sur le court, mais un respect profond en dehors.

A noter que les deux hommes ne se sont pas encore affrontés en 2026. 

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 08:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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