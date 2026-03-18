Battu par Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz a perdu son invin­ci­bi­lité et vu son grand rival, Jannik Sinner, battre le Russe en finale et remporter le tournoi.

Lorsqu’il a croisé son prin­cipal concur­rent à Miami, où va se tenir le deuxième Masters 1000 de la saison, le numéro 1 mondial l’a féli­cité en le prenant dans ses bras. Des mots simples mais sincères :

« Super boulot, cham­pion. Félicitations. »

Un geste fort qui illustre parfai­te­ment la rela­tion entre les deux prodiges : une riva­lité intense sur le court, mais un respect profond en dehors.

Carlos Alcaraz congra­tu­lates Jannik Sinner on his Indian Wells victory :



“Hey great stuff champ. Congrats” ❤️



pic.twitter.com/E22qgUCMxn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 17, 2026

A noter que les deux hommes ne se sont pas encore affrontés en 2026.