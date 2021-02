Après un an d’absence, le Masters 1000 de Miami fait son grand retour, pour le plus grand plai­sir des fans de ten­nis. Il se tien­dra du 22 mars au 4 avril au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride, avec un nombre limi­té de spectateur.

« Nous sommes heu­reux de pou­voir offrir aux fans l’oc­ca­sion unique de voir les plus grands joueurs du monde s’af­fron­ter en direct dans l’un des tour­nois les plus convoi­tés du ten­nis. Compte tenu de l’é­vo­lu­tion de la situa­tion de COVID‐19, nous res­tons déter­mi­nés à main­te­nir un envi­ron­ne­ment sûr et agréable pour tous les invi­tés », pré­cise l’organisation.

Les masques seront obli­ga­toires pour les sup­por­ters et le per­son­nel. Les spec­ta­teurs étant peu nom­breux, ils seront assis en res­pec­tant les dis­tan­cia­tions sociales.