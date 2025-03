Recevoir un message de Rafael Nadal après une victoire n’a rien d’anodin. C’est ce qui est arrivé à l’in­vité Coleman Wong, tombeur surprise de Ben Shelton (7–6[3], 2–6, 7–6[5], en 2h45 de jeu) après s’être déjà offert Daniel Altmaier (6−4, 6–3).

« Ces victoires sont le fruit d’ef­forts consi­dé­rables. Nous sommes très fiers de toi, Coleman ! Une victoire histo­rique pour Hong Kong », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros sur le réseau social X.

Aujourd’hui 182e joueur mondial à 20 ans, le Hong‐kongais a rejoint il y a trois ans la Rafa Nadal Academy à Majorque.

There is a lot of effort behind these victo­ries. We are very proud of you, Coleman ! ☺️ A historic win for Hong Kong 👏🏻 https://t.co/3XtlJkiy0P