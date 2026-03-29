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Le message de Rafael Nadal à la sensa­tion du tournoi, qu’il connaît très bien !

Par
Baptiste Mulatier
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« Je m’entraîne chez Rafa (au sein de son académie à Majorque, ndlr) depuis que j’ai 14 ans, donc je pense avoir pris une partie de sa menta­lité, l’esprit combatif à l’espagnol. Observer quelqu’un comme lui, jouer et discuter avec lui, rece­voir ses conseils en le regar­dant s’entraîner au quoti­dien, tout ça m’est resté en tête », racon­tait Martin Landaluce à Miami, où il s’est hissé jusqu’en quarts de finale du Masters 1000 de Miami après s’être extrait des qualifications. 

Sur Instagram, Rafael Nadal a pris le temps de féli­citer son jeune compa­triote, tombeur de Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e), Karen Khachanov (15e) et du tombeur de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda (36e), avant de s’in­cliner contre Jiri Lehecka (22e mondial) aux portes du dernier carré. 

« Félicitations, Martin ! Super tournoi ! À la conquête des prochains défis ! », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros, fier de son « poulain ». 

Ce lundi, l’Espagnol de 21 ans gagnera 45 places au clas­se­ment et s’ins­taller au 106e rang mondial. 

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 10:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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