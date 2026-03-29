« Je m’entraîne chez Rafa (au sein de son académie à Majorque, ndlr) depuis que j’ai 14 ans, donc je pense avoir pris une partie de sa mentalité, l’esprit combatif à l’espagnol. Observer quelqu’un comme lui, jouer et discuter avec lui, recevoir ses conseils en le regardant s’entraîner au quotidien, tout ça m’est resté en tête », racontait Martin Landaluce à Miami, où il s’est hissé jusqu’en quarts de finale du Masters 1000 de Miami après s’être extrait des qualifications.
Sur Instagram, Rafael Nadal a pris le temps de féliciter son jeune compatriote, tombeur de Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e), Karen Khachanov (15e) et du tombeur de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda (36e), avant de s’incliner contre Jiri Lehecka (22e mondial) aux portes du dernier carré.
« Félicitations, Martin ! Super tournoi ! À la conquête des prochains défis ! », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros, fier de son « poulain ».
“¡𝖠 𝗉𝗈𝗋 𝗅𝗈𝗌 𝗉𝗋ó𝗑𝗂𝗆𝗈𝗌 𝗋𝖾𝗍𝗈𝗌!”— ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) March 29, 2026
🔝 El mensaje de @RafaelNadal a Martín Landaluce, tras su gran actuación en #MiamiOpen 🥰
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Ce lundi, l’Espagnol de 21 ans gagnera 45 places au classement et s’installer au 106e rang mondial.
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 10:40