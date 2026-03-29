« Je m’entraîne chez Rafa (au sein de son académie à Majorque, ndlr) depuis que j’ai 14 ans, donc je pense avoir pris une partie de sa menta­lité, l’esprit combatif à l’espagnol. Observer quelqu’un comme lui, jouer et discuter avec lui, rece­voir ses conseils en le regar­dant s’entraîner au quoti­dien, tout ça m’est resté en tête », racon­tait Martin Landaluce à Miami, où il s’est hissé jusqu’en quarts de finale du Masters 1000 de Miami après s’être extrait des qualifications.

Sur Instagram, Rafael Nadal a pris le temps de féli­citer son jeune compa­triote, tombeur de Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e), Karen Khachanov (15e) et du tombeur de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda (36e), avant de s’in­cliner contre Jiri Lehecka (22e mondial) aux portes du dernier carré.

« Félicitations, Martin ! Super tournoi ! À la conquête des prochains défis ! », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros, fier de son « poulain ».

“¡𝖠 𝗉𝗈𝗋 𝗅𝗈𝗌 𝗉𝗋ó𝗑𝗂𝗆𝗈𝗌 𝗋𝖾𝗍𝗈𝗌!”



🔝 El mensaje de @RafaelNadal a Martín Landaluce, tras su gran actua­ción en #MiamiOpen 🥰



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Ce lundi, l’Espagnol de 21 ans gagnera 45 places au clas­se­ment et s’ins­taller au 106e rang mondial.