Titré à Dubaï et battu en finale à Indian Wells par Jannik Sinner, après s’être offert Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev a retrouvé un niveau de jeu impressionnant.

Il arrive en pleine confiance à Miami même s’il n’a pas eu le temps de beau­coup s’en­traîner en Floride. C’est le message que le 10e mondial a voulu faire passer au micro de Tennis TV, dans une décla­ra­tion relayée par The Tennis Gazette :

« Le tennis est un sport où on a tendance à oublier très vite ce qui s’est passé aupa­ra­vant. Bien sûr, Indian Wells est encore frais dans ma mémoire. Je m’en souviens et c’est excellent pour la confiance. Parfois, on perd un tournoi dès le premier tour, ce qui laisse beau­coup de temps pour s’entraîner et préparer le suivant. On part donc un week‐end plus tôt pour s’ha­bi­tuer aux courts, mais quand on manque de confiance, ça n’aide pas du tout. Ici, c’est l’inverse, avec la finale à Indian Wells et la pluie, je me suis peu entraîné. Mais vous savez, quand on est en pleine confiance, tout rentre, tout est fluide. À Indian Wells, j’ai proba­ble­ment dépassé les attentes, mais en même temps, j’ai toujours dit que je savais que lorsque je joue mon meilleur tennis, comme je l’ai fait à Indian Wells, je peux battre n’im­porte qui.Même si Jannik m’a battu, ce n’était pas un match facile pour lui, donc j’es­père simple­ment conti­nuer sur cette lancée à Miami. »

Pour son entrée en lice au deuxième tour, Medvedev affron­tera l’in­vité japo­nais Rei Sakamoto (164e mondial à 19 ans), tombeur d’Aleksandar Kovacevic au premier tour.