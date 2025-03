Vainqueur du premier titre de sa carrière, un Masters1000, c’est à dire ce qu’il se fait de mieux sur le tour, Jakub a su comme sur le court maitriser ses émotions pour tenter d’ana­lyser ce qu’il se passait vraiment.

Mensik.



« One hour before my first match in Miami I was signing the paper to with­draw. I was lucky the referee was at lunch. Then the physio did a miracle ». pic.twitter.com/FzuoeWs5oY