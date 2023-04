Si le choc entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner a atteint des sommets, cette nuit en demi‐finales du Masters 1000 de Miami, celui entre Daniil Medvedev et Karen Khachanov disputé quelques heures plus tôt était lui aussi de très haut niveau.

Passé tout proche de battre son ami avec qui il a eu une très belle acco­lade au filet, Karen, lors de sa confé­rence de presse d’après match, a insisté sur la capa­cité de Daniil a être extrê­me­ment perfor­mant avec un style de jeu qui lui est tota­le­ment propre.

« C’est un joueur vrai­ment diffé­rent qui a montré qu’il pouvait déve­lopper son style de jeu tout en étant très perfor­mant. Il fait les choses de manière cohé­rente et c’est ainsi qu’il joue. Il faut trouver un moyen de le battre ou de bien jouer. J’ai donc essayé aujourd’hui (vendredi). J’étais très proche. »