Réaliser un exploit est une chose, confirmer juste après celui‐ci en est une autre. Sebastian Korda ne dira pas le contraire.

Deux jours après sa victoire reten­tis­sante face à Carlos Alcaraz au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, « Sebi » n’est pas parvenu à enchaîner.

Opposé ce mardi au qualifié, Martin Landaluce, déjà tombeur de Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e) et Karen Khachanov (15e), l’Américain s’est incliné en trois manches après avoir pour­tant remporté la première manche : 2–6, 7–6(4), 6–4, en 2h30 de jeu.

MARTIN LANDALUCE IS A MASTERS 1000 QUARTERFINALIST 🤯#MiamiOpen pic.twitter.com/K5pJW2Hhjk — Miami Open (@MiamiOpen) March 24, 2026

Du côté du jeune espa­gnol de 20 ans et actuel 151e mondial, c’est une nouvelle victoire réfé­rence d’au­tant qu’il va décou­vrir pour la première fois de sa carrière les quarts de finale dans cette caté­gorie de tournoi. Ce sera face Jiri Lehecka ou Taylor Fritz.