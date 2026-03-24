Accueil ATP ATP - Miami

Le tombeur de Carlos Alcaraz déjà au tapis, battu par la sensa­tion du tournoi

Par
Thomas S
-
787

Réaliser un exploit est une chose, confirmer juste après celui‐ci en est une autre. Sebastian Korda ne dira pas le contraire.

Deux jours après sa victoire reten­tis­sante face à Carlos Alcaraz au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, « Sebi » n’est pas parvenu à enchaîner. 

Opposé ce mardi au qualifié, Martin Landaluce, déjà tombeur de Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e) et Karen Khachanov (15e), l’Américain s’est incliné en trois manches après avoir pour­tant remporté la première manche : 2–6, 7–6(4), 6–4, en 2h30 de jeu. 

Du côté du jeune espa­gnol de 20 ans et actuel 151e mondial, c’est une nouvelle victoire réfé­rence d’au­tant qu’il va décou­vrir pour la première fois de sa carrière les quarts de finale dans cette caté­gorie de tournoi. Ce sera face Jiri Lehecka ou Taylor Fritz. 

Publié le mardi 24 mars 2026 à 19:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.