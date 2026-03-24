Réaliser un exploit est une chose, confirmer juste après celui‐ci en est une autre. Sebastian Korda ne dira pas le contraire.
Deux jours après sa victoire retentissante face à Carlos Alcaraz au troisième tour du Masters 1000 de Miami, « Sebi » n’est pas parvenu à enchaîner.
Opposé ce mardi au qualifié, Martin Landaluce, déjà tombeur de Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e) et Karen Khachanov (15e), l’Américain s’est incliné en trois manches après avoir pourtant remporté la première manche : 2–6, 7–6(4), 6–4, en 2h30 de jeu.
MARTIN LANDALUCE IS A MASTERS 1000 QUARTERFINALIST 🤯#MiamiOpen pic.twitter.com/K5pJW2Hhjk— Miami Open (@MiamiOpen) March 24, 2026
Du côté du jeune espagnol de 20 ans et actuel 151e mondial, c’est une nouvelle victoire référence d’autant qu’il va découvrir pour la première fois de sa carrière les quarts de finale dans cette catégorie de tournoi. Ce sera face Jiri Lehecka ou Taylor Fritz.
Publié le mardi 24 mars 2026 à 19:45