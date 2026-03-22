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Le très gros coup du Français Quentin Halys : « Face à un qualifié ou un top joueur, c’est la même chose »

Par
Baptiste Mulatier
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Aujourd’hui 111e mondial, Quentin Halys a réalisé une très belle perfor­mance en s’of­frant le 17e joueur mondial, Alejandro Davidovich Fokina, au deuxième tour du Masters 1000 de Miami : 7–6(8), 6–4, en 1h51 de jeu. 

Un succès très impor­tant pour le Français de 29 ans, inter­rogé par L’Equipe, qui aura un coup à jouer face au Polonais Kamil Majchrzak (57e) au troi­sième tour. 

« C’est une victoire déclic, elle va forcé­ment faire beau­coup de bien. Mon niveau de jeu est cohé­rent, face à un qualifié ou un « top joueur », c’est la même chose et pour moi, c’est le plus impor­tant. Davidovich Fokina, je savais que j’ai­mais bien son jeu et j’ai su faire un match complet, ce qui m’a fait défaut derniè­re­ment contre d’autres gros joueurs. Contre Jack Draper à Dubaï le mois dernier, c’est le même scénario, mais je prends le score inverse. Là, j’ai su être un peu meilleur dans les moments importants. »

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 14:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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