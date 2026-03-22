Aujourd’hui 111e mondial, Quentin Halys a réalisé une très belle perfor­mance en s’of­frant le 17e joueur mondial, Alejandro Davidovich Fokina, au deuxième tour du Masters 1000 de Miami : 7–6(8), 6–4, en 1h51 de jeu.

Un succès très impor­tant pour le Français de 29 ans, inter­rogé par L’Equipe, qui aura un coup à jouer face au Polonais Kamil Majchrzak (57e) au troi­sième tour.

« C’est une victoire déclic, elle va forcé­ment faire beau­coup de bien. Mon niveau de jeu est cohé­rent, face à un qualifié ou un « top joueur », c’est la même chose et pour moi, c’est le plus impor­tant. Davidovich Fokina, je savais que j’ai­mais bien son jeu et j’ai su faire un match complet, ce qui m’a fait défaut derniè­re­ment contre d’autres gros joueurs. Contre Jack Draper à Dubaï le mois dernier, c’est le même scénario, mais je prends le score inverse. Là, j’ai su être un peu meilleur dans les moments importants. »