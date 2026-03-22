Aujourd’hui 111e mondial, Quentin Halys a réalisé une très belle performance en s’offrant le 17e joueur mondial, Alejandro Davidovich Fokina, au deuxième tour du Masters 1000 de Miami : 7–6(8), 6–4, en 1h51 de jeu.
Un succès très important pour le Français de 29 ans, interrogé par L’Equipe, qui aura un coup à jouer face au Polonais Kamil Majchrzak (57e) au troisième tour.
« C’est une victoire déclic, elle va forcément faire beaucoup de bien. Mon niveau de jeu est cohérent, face à un qualifié ou un « top joueur », c’est la même chose et pour moi, c’est le plus important. Davidovich Fokina, je savais que j’aimais bien son jeu et j’ai su faire un match complet, ce qui m’a fait défaut dernièrement contre d’autres gros joueurs. Contre Jack Draper à Dubaï le mois dernier, c’est le même scénario, mais je prends le score inverse. Là, j’ai su être un peu meilleur dans les moments importants. »
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 14:08