Présent en Floride pour disputer le Masters 1000 de Miami, Andrey Rublev fait son entrée en lice ce samedi contre Alejandro Tabilo.
En conférence de presse, le 16e joueur mondial a fait preuve de franchise en estimant avoir atteint un plafond tennistique. Loin d’être abattu, le Russe promet de travailler sur une nouvelle version de son jeu. Reste à savoir si les actes se joindront aux paroles.
« J’ai l’impression qu’avec mon style de base, qui repose presque exclusivement sur mon coup droit et qui ne prévoit pas de plan B, j’ai déjà atteint mes limites. Je pense avoir donné tout ce que je pouvais pour atteindre le top 5. Il est maintenant temps d’essayer de changer certaines choses et de voir si cela me donne un élan supplémentaire. J’ai l’impression qu’il me manque une pièce pour compléter le puzz. Parfois, je fais des choses, mais pas au bon moment. Ça prend du temps avant de vraiment comprendre. Avant, c’était très difficile pour moi, je ne voulais pas changer. Je pensais que mon coup droit suffirait pour ne jamais rater un coup. Mais quand j’ai compris que cela n’existait pas, j’ai décidé d’essayer quelque chose de différent. Je commence à apprécier le changement », a commenté le Moscovite, dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le samedi 21 mars 2026 à 17:53