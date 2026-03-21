Présent en Floride pour disputer le Masters 1000 de Miami, Andrey Rublev fait son entrée en lice ce samedi contre Alejandro Tabilo.

En confé­rence de presse, le 16e joueur mondial a fait preuve de fran­chise en esti­mant avoir atteint un plafond tennis­tique. Loin d’être abattu, le Russe promet de travailler sur une nouvelle version de son jeu. Reste à savoir si les actes se join­dront aux paroles.

« J’ai l’im­pres­sion qu’avec mon style de base, qui repose presque exclu­si­ve­ment sur mon coup droit et qui ne prévoit pas de plan B, j’ai déjà atteint mes limites. Je pense avoir donné tout ce que je pouvais pour atteindre le top 5. Il est main­te­nant temps d’es­sayer de changer certaines choses et de voir si cela me donne un élan supplé­men­taire. J’ai l’impression qu’il me manque une pièce pour compléter le puzz. Parfois, je fais des choses, mais pas au bon moment. Ça prend du temps avant de vrai­ment comprendre. Avant, c’était très diffi­cile pour moi, je ne voulais pas changer. Je pensais que mon coup droit suffi­rait pour ne jamais rater un coup. Mais quand j’ai compris que cela n’exis­tait pas, j’ai décidé d’es­sayer quelque chose de diffé­rent. Je commence à appré­cier le chan­ge­ment », a commenté le Moscovite, dans des propos relayés par Punto de Break.