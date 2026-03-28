Alors qu’il a déjà dû composer avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic durant toute la première partie de sa carrière, Alexander Zverev se coltine désormais Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
En demi‐finales du Masters 1000 de Miami, l’Allemand s’est incliné pour la septième fois consécutive face à l’Italien (6−3, 7–6 [4]). Une défaite frustrante, tant sa prestation a été de haut niveau.
« Tu as bien joué », lui a glissé Sinner au filet. Avec un sourire, Zverev a rétorqué : « Ça ne suffit toujours pas. »
Jannik Sinner and Alexander Zverev at the net in German :— jannik sinner files (@jannik_files) March 28, 2026
JS : “You played well.”
AZ : “Still wasn’t enough.” pic.twitter.com/MPvpAxHJjw
Un constat lucide, presque amer, pour l’actuel numéro 4 mondial…
Publié le samedi 28 mars 2026 à 09:22