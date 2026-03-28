Alors qu’il a déjà dû composer avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic durant toute la première partie de sa carrière, Alexander Zverev se coltine désor­mais Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

En demi‐finales du Masters 1000 de Miami, l’Allemand s’est incliné pour la septième fois consé­cu­tive face à l’Italien (6−3, 7–6 [4]). Une défaite frus­trante, tant sa pres­ta­tion a été de haut niveau.

« Tu as bien joué », lui a glissé Sinner au filet. Avec un sourire, Zverev a rétorqué : « Ça ne suffit toujours pas. »

Jannik Sinner and Alexander Zverev at the net in German :



JS : “You played well.”



AZ : “Still wasn’t enough.” pic.twitter.com/MPvpAxHJjw — jannik sinner files (@jannik_files) March 28, 2026

Un constat lucide, presque amer, pour l’actuel numéro 4 mondial…