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L’échange de mots qui en dit long entre Sinner et Zverev après la victoire de l’Italien

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il a déjà dû composer avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic durant toute la première partie de sa carrière, Alexander Zverev se coltine désor­mais Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

En demi‐finales du Masters 1000 de Miami, l’Allemand s’est incliné pour la septième fois consé­cu­tive face à l’Italien (6−3, 7–6 [4]). Une défaite frus­trante, tant sa pres­ta­tion a été de haut niveau.

« Tu as bien joué », lui a glissé Sinner au filet. Avec un sourire, Zverev a rétorqué : « Ça ne suffit toujours pas. »

Un constat lucide, presque amer, pour l’actuel numéro 4 mondial…

Publié le samedi 28 mars 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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