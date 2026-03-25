Accueil ATP ATP - Miami

Lehecka, avant d’af­fronter la sensa­tion du tournoi en quarts de finale : « Je dois dire que je suis très surpris qu’il ait battu Korda »

Par
Thomas S
-
324

Si la plupart des obser­va­teurs doivent se dire que Jiri Lehecka a une sacrée oppor­tu­nité d’at­teindre les demi‐finales du Masters 1000 de Miami, l’in­té­ressé à préféré se montrer prudent.

Alors qu’il affron­tera le qualifié, Martin Landaluce, ce mercredi en Floride (pas avant 20h), le Tchèque s’est montré à la fois surpris et impres­sionné par le parcours du jeune espa­gnol de 20 ans qui a quand même éliminé Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e), Karen Khachanov (15e) et Sebastian Korda (36e).

« Je suis très content d’avoir gagné. Le service comme le retour étaient très impor­tants, surtout dans le troi­sième set où je sentais que je devais jouer mon jeu, être plus agressif. Si j’avais joué le troi­sième set comme le deuxième, cela aurait été très diffi­cile pour moi de battre un gars comme Taylor (…) Je dois dire que je suis très surpris que Landaluce ait battu Korda. C’est une sacrée victoire pour lui. J’ai vu quelques jeux de son match contre Khachanov, il joue un tennis incroyable. Il n’a rien à perdre, il joue avec beau­coup de liberté. Il a réalisé des coups qui étaient vrai­ment incroyables. Étant donné la qualité de son match contre Khachanov, je ne suis pas étonné de le voir aller aussi loin. Ce sera forcé­ment un défi, mais je pense que je serai prêt. Je vais bien me préparer, autant physi­que­ment que menta­le­ment, pour disputer ce match. J’espère que je serai capable de le battre. »

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.