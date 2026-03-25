Si la plupart des obser­va­teurs doivent se dire que Jiri Lehecka a une sacrée oppor­tu­nité d’at­teindre les demi‐finales du Masters 1000 de Miami, l’in­té­ressé à préféré se montrer prudent.

Alors qu’il affron­tera le qualifié, Martin Landaluce, ce mercredi en Floride (pas avant 20h), le Tchèque s’est montré à la fois surpris et impres­sionné par le parcours du jeune espa­gnol de 20 ans qui a quand même éliminé Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e), Karen Khachanov (15e) et Sebastian Korda (36e).

‘I must say I’m 𝐬𝐮𝐫𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐝 he beat Korda’ 😯



Een verras­sing voor Jiri Lehecka na zijn indruk­wek­kende 6–4 6–7 6–2 zege op Taylor Fritz. De Tsjech zag zijn tegens­tander in de kwart­fi­nale niet aankomen 💬#ZiggoSport #MiamiOpen #atptour pic.twitter.com/p2XAuMksRb — Ziggo Sport (@ZiggoSport) March 24, 2026

« Je suis très content d’avoir gagné. Le service comme le retour étaient très impor­tants, surtout dans le troi­sième set où je sentais que je devais jouer mon jeu, être plus agressif. Si j’avais joué le troi­sième set comme le deuxième, cela aurait été très diffi­cile pour moi de battre un gars comme Taylor (…) Je dois dire que je suis très surpris que Landaluce ait battu Korda. C’est une sacrée victoire pour lui. J’ai vu quelques jeux de son match contre Khachanov, il joue un tennis incroyable. Il n’a rien à perdre, il joue avec beau­coup de liberté. Il a réalisé des coups qui étaient vrai­ment incroyables. Étant donné la qualité de son match contre Khachanov, je ne suis pas étonné de le voir aller aussi loin. Ce sera forcé­ment un défi, mais je pense que je serai prêt. Je vais bien me préparer, autant physi­que­ment que menta­le­ment, pour disputer ce match. J’espère que je serai capable de le battre. »