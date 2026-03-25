Si la plupart des observateurs doivent se dire que Jiri Lehecka a une sacrée opportunité d’atteindre les demi‐finales du Masters 1000 de Miami, l’intéressé à préféré se montrer prudent.
Alors qu’il affrontera le qualifié, Martin Landaluce, ce mercredi en Floride (pas avant 20h), le Tchèque s’est montré à la fois surpris et impressionné par le parcours du jeune espagnol de 20 ans qui a quand même éliminé Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e), Karen Khachanov (15e) et Sebastian Korda (36e).
‘I must say I’m 𝐬𝐮𝐫𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐝 he beat Korda’ 😯— Ziggo Sport (@ZiggoSport) March 24, 2026
Een verrassing voor Jiri Lehecka na zijn indrukwekkende 6–4 6–7 6–2 zege op Taylor Fritz. De Tsjech zag zijn tegenstander in de kwartfinale niet aankomen 💬#ZiggoSport #MiamiOpen #atptour pic.twitter.com/p2XAuMksRb
« Je suis très content d’avoir gagné. Le service comme le retour étaient très importants, surtout dans le troisième set où je sentais que je devais jouer mon jeu, être plus agressif. Si j’avais joué le troisième set comme le deuxième, cela aurait été très difficile pour moi de battre un gars comme Taylor (…) Je dois dire que je suis très surpris que Landaluce ait battu Korda. C’est une sacrée victoire pour lui. J’ai vu quelques jeux de son match contre Khachanov, il joue un tennis incroyable. Il n’a rien à perdre, il joue avec beaucoup de liberté. Il a réalisé des coups qui étaient vraiment incroyables. Étant donné la qualité de son match contre Khachanov, je ne suis pas étonné de le voir aller aussi loin. Ce sera forcément un défi, mais je pense que je serai prêt. Je vais bien me préparer, autant physiquement que mentalement, pour disputer ce match. J’espère que je serai capable de le battre. »
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 14:44