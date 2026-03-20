Battu dès le premier tour du Masters 1000 de Miami, où il avait atteint les demi‐finales l’an dernier, Grigor Dimitrov va quitter le top 80 !
Le Bulgare a été battu par le Belge Raphaël Collignon (72e mondial) au jeu décisif du troisième set, après avoir manqué une balle de match : 7–6(3), 4–6, 7–6(6), en 2h33 de jeu.
À 34 ans, Dimitrov se retrouve virtuellement perd plus de 40 places et se retrouve virtuellement au 87e rang mondial.
Finished in STYLE 🙌— Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2026
Raphael Collignon with match point magic vs Dimitrov at #MiamiOpen pic.twitter.com/nM9EJAKY8V
Un vrai coup dur pour Grigor qui avait manqué plusieurs mois de compétition en fin de saison dernière en raison d’une blessure au pectoral. Celle‐ci l’avait contraint à jeter l’éponge contre Jannik Sinner alors qu’il menait deux sets à zéro à Wimbledon.
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 14:28