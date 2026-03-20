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L’énorme chute au clas­se­ment de Dimitrov après sa balle de match manquée

Par
Baptiste Mulatier
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Battu dès le premier tour du Masters 1000 de Miami, où il avait atteint les demi‐finales l’an dernier, Grigor Dimitrov va quitter le top 80 ! 

Le Bulgare a été battu par le Belge Raphaël Collignon (72e mondial) au jeu décisif du troi­sième set, après avoir manqué une balle de match : 7–6(3), 4–6, 7–6(6), en 2h33 de jeu. 

À 34 ans, Dimitrov se retrouve virtuel­le­ment perd plus de 40 places et se retrouve virtuel­le­ment au 87e rang mondial.

Un vrai coup dur pour Grigor qui avait manqué plusieurs mois de compé­ti­tion en fin de saison dernière en raison d’une bles­sure au pectoral. Celle‐ci l’avait contraint à jeter l’éponge contre Jannik Sinner alors qu’il menait deux sets à zéro à Wimbledon. 

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 14:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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