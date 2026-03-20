Battu dès le premier tour du Masters 1000 de Miami, où il avait atteint les demi‐finales l’an dernier, Grigor Dimitrov va quitter le top 80 !

Le Bulgare a été battu par le Belge Raphaël Collignon (72e mondial) au jeu décisif du troi­sième set, après avoir manqué une balle de match : 7–6(3), 4–6, 7–6(6), en 2h33 de jeu.

À 34 ans, Dimitrov se retrouve virtuel­le­ment perd plus de 40 places et se retrouve virtuel­le­ment au 87e rang mondial.

Finished in STYLE 🙌



Raphael Collignon with match point magic vs Dimitrov at #MiamiOpen pic.twitter.com/nM9EJAKY8V — Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2026

Un vrai coup dur pour Grigor qui avait manqué plusieurs mois de compé­ti­tion en fin de saison dernière en raison d’une bles­sure au pectoral. Celle‐ci l’avait contraint à jeter l’éponge contre Jannik Sinner alors qu’il menait deux sets à zéro à Wimbledon.