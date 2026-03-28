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« Les gens disent que Jannik Sinner est ennuyeux, qu’il est robo­tique. Mais quand je le regarde, je ne vois pas cela. Je l’ap­pelle Djokovic 2.0. Il fait tout ce que fait Novak, mais en mieux », affirme Greg Rusedski

Par
Thomas S
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Tennis - Miami 2026 - ATP - 27/03/2026

Une nouvelle fois impres­sion­nant cette nuit face à Alexander Zverev en demi‐finales du Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner, qualifié pour sa deuxième finale consé­cu­tive après son sacre à Indian Wells, a mis tout le monde d’ac­cord après un début de saison un poil poussif.

Souvent qualifié de « robot » par les fans, obser­va­teurs et même par certains de ses collègues, comme Joao Fonseca, l’an­cien 4e joueur mondial, Greg Rusedski, a tenu à casser cette image en expli­quant que l’Italien ne cessait de progresser et de peau­finer son jeu. 

« Mentalement, ce joueur est extrê­me­ment concentré, il est dans la zone. Physiquement, c’est un athlète excep­tionnel. Il ne cesse de gagner en puis­sance. Régime alimen­taire, nutri­tion, souplesse, perte de poids, soli­dité dans les coins du court. Avec cette combi­naison, il est redou­table. C’est pour ça que je l’appelle Novak Djokovic 2.0. Il fait tout ce que fait Novak, mais en mieux, car il est aussi beau­coup plus jeune, donc c’est beau­coup plus facile pour lui de le faire. Certains disent qu’il est un peu ennuyeux, on a même évoqué son côté robo­tique. Personnellement, quand je le regarde, je ne vois pas cela. Il progresse constam­ment, il n’hé­site plus à se projeter vers l’avant, il devient un meilleur joueur. Donc pour moi, Sinner est magni­fique et formi­dable pour ce sport, et c’est pareil pour Alcaraz. On a deux person­na­lités contrastées. »

Publié le samedi 28 mars 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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