« Sinner ressemble davantage à un robot qui se contente de frapper la balle et fait tout à la perfection. Carlos, lui, il sait tout faire », ce sont les mots de Joao Fonseca, invité à donner son avis sur la différence entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Une sortie après sa défaite contre le numéro un mondial au second tour du Masters 1000 de Miami (6−4, 6–4) qui n’est pas resté inaperçue. Dans l’émission Tennis Mania d’OA Sport, le journaliste Dario Puppo a commenté la déclaration du Brésilien. Visiblement, le raccourci fait sur le jeu du numéro deux mondial commence à irriter certains observateurs.
« Un avis sur Fonseca qui a dit que Sinner était un robot ? C’est gênant. J’en ai marre de l’entendre. Ça ne me touche pas, ce sont des déclarations qui ne veulent rien dire ».
Publié le samedi 21 mars 2026 à 16:27