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Les propos de Fonseca sur Alcaraz et Sinner font parler : « C’est gênant. J’en ai marre d’entendre ça »

Par
Jean Muller
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« Sinner ressemble davan­tage à un robot qui se contente de frapper la balle et fait tout à la perfec­tion. Carlos, lui, il sait tout faire », ce sont les mots de Joao Fonseca, invité à donner son avis sur la diffé­rence entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Une sortie après sa défaite contre le numéro un mondial au second tour du Masters 1000 de Miami (6−4, 6–4) qui n’est pas resté inaperçue. Dans l’émis­sion Tennis Mania d’OA Sport, le jour­na­liste Dario Puppo a commenté la décla­ra­tion du Brésilien. Visiblement, le raccourci fait sur le jeu du numéro deux mondial commence à irriter certains observateurs.

« Un avis sur Fonseca qui a dit que Sinner était un robot ? C’est gênant. J’en ai marre de l’en­tendre. Ça ne me touche pas, ce sont des décla­ra­tions qui ne veulent rien dire ».

Publié le samedi 21 mars 2026 à 16:27

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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