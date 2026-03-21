« Sinner ressemble davan­tage à un robot qui se contente de frapper la balle et fait tout à la perfec­tion. Carlos, lui, il sait tout faire », ce sont les mots de Joao Fonseca, invité à donner son avis sur la diffé­rence entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Une sortie après sa défaite contre le numéro un mondial au second tour du Masters 1000 de Miami (6−4, 6–4) qui n’est pas resté inaperçue. Dans l’émis­sion Tennis Mania d’OA Sport, le jour­na­liste Dario Puppo a commenté la décla­ra­tion du Brésilien. Visiblement, le raccourci fait sur le jeu du numéro deux mondial commence à irriter certains observateurs.

« Un avis sur Fonseca qui a dit que Sinner était un robot ? C’est gênant. J’en ai marre de l’en­tendre. Ça ne me touche pas, ce sont des décla­ra­tions qui ne veulent rien dire ».