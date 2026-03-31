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L’immense classe de Jannik Sinner envers un person­nage impor­tant du circuit, au bord des larmes : « Je n’étais même pas né quand tu as commencé »

Par
Thomas S
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Jannik Sinner n’a oublié personne lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix suite à son sacre sur le Masters 1000 de Miami. Pas même le super­vi­seur histo­rique du circuit ATP, Gerry Armstrong.

Alors que ce dernier prendra sa retraite à l’issue de la saison 2026, l’Italien lui a rendu un magni­fique hommage. Hommage qui a parti­cu­liè­re­ment ému Armstrong, pas loin de verser une larme ou deux (voir vidéo ci‐dessous).

« C’est aussi ton jour, Gerry. Je sais que tu travailles énor­mé­ment, bien plus que moi. Je n’étais même pas né quand tu as commencé ! Mais c’est magni­fique de voir la passion que tu mets à essayer de nous rendre tous aussi heureux que possible. Je sais que ta situa­tion n’a jamais été facile, alors merci infi­ni­ment. Je te souhaite le meilleur pour l’avenir. »

Publié le mardi 31 mars 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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