Jannik Sinner n’a oublié personne lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix suite à son sacre sur le Masters 1000 de Miami. Pas même le superviseur historique du circuit ATP, Gerry Armstrong.
Alors que ce dernier prendra sa retraite à l’issue de la saison 2026, l’Italien lui a rendu un magnifique hommage. Hommage qui a particulièrement ému Armstrong, pas loin de verser une larme ou deux (voir vidéo ci‐dessous).
« C’est aussi ton jour, Gerry. Je sais que tu travailles énormément, bien plus que moi. Je n’étais même pas né quand tu as commencé ! Mais c’est magnifique de voir la passion que tu mets à essayer de nous rendre tous aussi heureux que possible. Je sais que ta situation n’a jamais été facile, alors merci infiniment. Je te souhaite le meilleur pour l’avenir. »
Publié le mardi 31 mars 2026 à 15:15