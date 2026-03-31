Jannik Sinner n’a oublié personne lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix suite à son sacre sur le Masters 1000 de Miami. Pas même le super­vi­seur histo­rique du circuit ATP, Gerry Armstrong.

Alors que ce dernier prendra sa retraite à l’issue de la saison 2026, l’Italien lui a rendu un magni­fique hommage. Hommage qui a parti­cu­liè­re­ment ému Armstrong, pas loin de verser une larme ou deux (voir vidéo ci‐dessous).

« C’est aussi ton jour, Gerry. Je sais que tu travailles énor­mé­ment, bien plus que moi. Je n’étais même pas né quand tu as commencé ! Mais c’est magni­fique de voir la passion que tu mets à essayer de nous rendre tous aussi heureux que possible. Je sais que ta situa­tion n’a jamais été facile, alors merci infi­ni­ment. Je te souhaite le meilleur pour l’avenir. »