Impressionnant depuis son arrivée sur le sol améri­cain il y a un mois, Carlos Alcaraz a concré­tisé cette forme éblouis­sante en rempor­tant, ce dimanche à Miami, le premier Masters 1000 de sa jeune carrière à l’oc­ca­sion de sa toute première finale dans cette caté­gorie de tournoi.

Une préco­cité hors norme pour un joueur destiné aux sommets.

Pourtant, c’est bien Casper Ruud qui démarre cette finale pied au plan­cher en subti­li­sant d’en­trée le service de l’Espagnol, certai­ne­ment un peu tendu pour le premier grand rendez‐vous de sa carrière. Sauf que, comme lors de ses tours précé­dents, la machine Alcaraz met géné­ra­le­ment un peu de temps avant de tourner à pleine régime.

Omniprésent en retour de service malgré quelques fautes directes, le gamin de 18 ans reprend son bien sur le septième jeu avant de breaker au meilleur moment, à 5–5 juste avant le jeu décisif. 7–5 premier set.

Le natif d’El Palmar est désor­mais parfai­te­ment lancé dans cette finale et il sera très compliqué de l’arrêter.

Pour preuve, le break en forme de coup derrière la tête pour le Norvégien dès l’en­tame du deuxième set. Étouffé et visi­ble­ment sans solu­tion, ce dernier bafouille tacti­que­ment, alter­nant des coups droits très risqués et des services‐volées sans convic­tion. Et face à un joueur total comme Alcaraz, cela ne pardonne pas. 3–0, double break. C’est violent, radical et presque cruel pour les joueurs en face tant Carlos possède déjà un jeu et une matu­rité presque anormal à un tel âge.

Heureusement pour ses adver­saires et le reste du circuit, Carlos a encore des défauts et il est aussi capable de relâ­che­ment et de décon­cen­tra­tion. Debreaké à 3–0, il voit son adver­saire faire appel au kiné et se faire masser lors du chan­ge­ment de côté. Pas vrai­ment de quoi l’at­ten­drir puis­qu’il repart sur des bases très élevées et conclut la partie en 1h50 de jeu sur le score de 7–5, 6–4.

À seule­ment 18 ans, Carlos Alcaraz remporte donc le premier grand titre de sa carrière sur le Masters 1000 de Miami et devient par consé­quent le tout premier joueur espa­gnol à s’im­poser en Floride après 46 éditions ! Un exploit qui en dit long sur le poten­tiel de ce joueur qui risque de faire parler de lui pendant encore de très nombreuses années. Et personne ne s’en plaindra…