Qualifié pour les demi‐finales du Masters 1000 de Miami suite à un gros passage à vide après l’Open d’Australie (trois défaites d’af­filée), Novak Djokovic fait forte impres­sion en Floride et notam­ment chez ses adver­saires directs dont Lorenzo Musetti, sèche­ment battu par le Serbe en huitièmes de finale (6−2, 6–2).

« Si je compare avec nos autres matches, je pense que Djokovic était encore plus fort. Je sais que c’est sans doute dur à croire, mais c’est le senti­ment que j’ai eu sur le court. Par moments, il était injouable. À part au tout début du match, où je me suis mieux mis en route que lui, je n’ai jamais eu l’im­pres­sion de pouvoir lui faire mal du fond du court. Nole a retourné de manière incroyable et comme il avait en plus un énorme pour­cen­tage de premières balles, oui, à un certain point, il est devenu abso­lu­ment injouable », a déclaré l’Italien en confé­rence de presse d’après match.