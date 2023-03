Adrian Mannarino ne jouera pas les quarts de finale à Miami, un stade de la compé­ti­tion qu’il n’a atteint qu’une seule fois au cours de sa carrière en Masters 1000, lors de l’Open du Canada en 2017. Et pour­tant, il semblait avoir une oppor­tu­nité en or car il affron­tait Christopher Eubanks, issu des quali­fi­ca­tions et 119e mondial avant le début du tournoi.

Mais au terme d’un match inter­rompu trois fois à cause de la pluie, le Français s’est incliné après deux tie‐breaks perdus : 7–6(2), 7–6(5). A la fin du match, il avait du mal à évacuer la frustration.

« Ça se joue à rien, un peu de réus­site, des balles qui restent dans la bande, ou qui sortent de peu quand, lui, ça reste sur les lignes. Tu sens qu’il est en confiance, il tente n’im­porte quoi, il ne joue pas juste, il joue à l’en­vers, mais ça fonc­tionne parce qu’il est sur un nuage. Surtout sur les points impor­tants, c’est incroyable qu’il arrive à avoir autant de réus­site alors qu’il frappe de toutes ses forces… », a râlé le 62e mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.

Eubanks, déjà assuré de faire son entrée dans le top 100, défiera en quarts de finale Daniil Medvedev, tombeur du Français Quentin Halys.