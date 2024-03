Même s’il existe peu d’in­for­ma­tions pour comprendre exac­te­ment la déci­sion de Nole de se séparer de Goran, des images reviennent en boucle et notam­ment celle de l’Open d’Australie 2024 pendant son match face à Sinner. Enervé et dominé, le Serbe n’avait pas épargné le Croate et il se dit que c’est à ce moment précis que le numéro 1 mondial aurait décidé de prendre cette décision.

De son côté le journal l’Equipe est allé ques­tionner l’an­cien cham­pion suisse Marc Rosset. Le géant helvé­tique propose lui une lecture assez person­nelle de la situa­tion, elle n’est pas dénuée de sens.

« Djokovic était dans cette posi­tion de chal­lenger, de chas­seur toute sa carrière derrière Federer, Nadal, les records et il voulait à tout prix être le meilleur. Maintenant qu‐est‐ce qui lui manque ? Les Jeux Olympiques peut‐être. Il se doit de réagir s’il veut gagner une médaille olym­pique, être compé­titif, remporter des Grands Chelems, il faut qu’il remonte son niveau de jeu »