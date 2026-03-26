« Je pense qu’Alcaraz a plus d’armes que Sinner. Jannik ressemble davantage à un robot qui se contente de frapper la balle et fait tout à la perfection. Carlos, lui, il sait tout faire », déclarait il y a quelques jours Joao Fonseca après sa défaite contre Alcaraz au deuxième tour du Masters 1000 de Miami.
Si Sinner a considéré que « l’explication du Brésilien était parfaite », certains observateurs estiment qu’une telle déclaration ne rend pas compte de la réelle complexité du jeu de l’Italien.
C’est notamment le cas de l’ancien joueur britannique, Mark Petchey, interrogé à ce sujet au micro de Tennis Channel.
Ai microfoni di Tennis Channel, Mark Petchey è tornato sulle parole di João Fonseca, che aveva definito Jannik Sinner un ‘robot’ 🤖— Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) March 26, 2026
“Quando si definisce Jannik “robotico”, nella mente si crea una certa immagine. Il suo gioco è molto più complesso : è instancabile nella ricerca… pic.twitter.com/nVxoYRp2KF
« Quand on qualifie Jannik de « robotique », cela crée une certaine image dans l’esprit. Son jeu est bien plus complexe : il est infatigable dans sa quête de l’excellence. L’infatigabilité, la constance… je comprends comment tout cela peut être interprété comme une attitude robotique, mais ce n’est pas le cas : c’est l’excellence absolue sur le court de tennis. Sa façon de se déplacer est la chose la plus éloignée d’un robot que j’aie jamais vue. La façon dont il glisse est incroyablement dynamique, il possède une athlétisme extraordinaire. Je dirais plutôt qu’il est implacable. Il est implacable par la profondeur de ses coups, il est implacable dans sa volonté de ne concéder aucun point facile. »
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 16:37