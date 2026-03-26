« Je pense qu’Alcaraz a plus d’armes que Sinner. Jannik ressemble davan­tage à un robot qui se contente de frapper la balle et fait tout à la perfec­tion. Carlos, lui, il sait tout faire », décla­rait il y a quelques jours Joao Fonseca après sa défaite contre Alcaraz au deuxième tour du Masters 1000 de Miami.

Si Sinner a consi­déré que « l’ex­pli­ca­tion du Brésilien était parfaite », certains obser­va­teurs estiment qu’une telle décla­ra­tion ne rend pas compte de la réelle complexité du jeu de l’Italien.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur britan­nique, Mark Petchey, inter­rogé à ce sujet au micro de Tennis Channel.

Ai micro­foni di Tennis Channel, Mark Petchey è tornato sulle parole di João Fonseca, che aveva defi­nito Jannik Sinner un ‘robot’ 🤖



“Quando si defi­nisce Jannik “robo­tico”, nella mente si crea una certa imma­gine. Il suo gioco è molto più complesso : è instan­ca­bile nella ricerca… pic.twitter.com/nVxoYRp2KF — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) March 26, 2026

« Quand on qualifie Jannik de « robo­tique », cela crée une certaine image dans l’esprit. Son jeu est bien plus complexe : il est infa­ti­gable dans sa quête de l’excellence. L’infatigabilité, la constance… je comprends comment tout cela peut être inter­prété comme une atti­tude robo­tique, mais ce n’est pas le cas : c’est l’excellence absolue sur le court de tennis. Sa façon de se déplacer est la chose la plus éloi­gnée d’un robot que j’aie jamais vue. La façon dont il glisse est incroya­ble­ment dyna­mique, il possède une athlé­tisme extra­or­di­naire. Je dirais plutôt qu’il est impla­cable. Il est impla­cable par la profon­deur de ses coups, il est impla­cable dans sa volonté de ne concéder aucun point facile. »