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Mark Petchey répond à Joao Fonseca au sujet de Sinner : « Quand on qualifie Jannik de « robot », cela crée une certaine image dans l’esprit. Son jeu est bien plus complexe. Sa façon de se déplacer est la chose la plus éloi­gnée d’un robot que j’aie jamais vue »

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Thomas S
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« Je pense qu’Alcaraz a plus d’armes que Sinner. Jannik ressemble davan­tage à un robot qui se contente de frapper la balle et fait tout à la perfec­tion. Carlos, lui, il sait tout faire », décla­rait il y a quelques jours Joao Fonseca après sa défaite contre Alcaraz au deuxième tour du Masters 1000 de Miami. 

Si Sinner a consi­déré que « l’ex­pli­ca­tion du Brésilien était parfaite », certains obser­va­teurs estiment qu’une telle décla­ra­tion ne rend pas compte de la réelle complexité du jeu de l’Italien. 

C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur britan­nique, Mark Petchey, inter­rogé à ce sujet au micro de Tennis Channel.

« Quand on qualifie Jannik de « robo­tique », cela crée une certaine image dans l’esprit. Son jeu est bien plus complexe : il est infa­ti­gable dans sa quête de l’excellence. L’infatigabilité, la constance… je comprends comment tout cela peut être inter­prété comme une atti­tude robo­tique, mais ce n’est pas le cas : c’est l’excellence absolue sur le court de tennis. Sa façon de se déplacer est la chose la plus éloi­gnée d’un robot que j’aie jamais vue. La façon dont il glisse est incroya­ble­ment dyna­mique, il possède une athlé­tisme extra­or­di­naire. Je dirais plutôt qu’il est impla­cable. Il est impla­cable par la profon­deur de ses coups, il est impla­cable dans sa volonté de ne concéder aucun point facile. »

Publié le jeudi 26 mars 2026 à 16:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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