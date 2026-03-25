Déjà tombeur de Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e) et Karen Khachanov (15e), le qualifié espagnol Martin Landaluce (151e mondial) continue de rêver à Miami après sa victoire contre le tombeur de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda (36e) : 6–2, 7–8(6), 6–4.
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa qualification pour les quarts de finale du Masters 1000 floridien, le joueur de 20 ans a évoqué l’importance de Rafael Nadal dans son parcours.
« Je m’entraîne chez Rafa (au sein de son académie à Majorque, ndlr) depuis que j’ai 14 ans, donc je pense avoir pris une partie de sa mentalité, l’esprit combatif à l’espagnol. Observer quelqu’un comme lui, jouer et discuter avec lui, recevoir ses conseils en le regardant s’entraîner au quotidien, tout ça m’est resté en tête. Quand on s’entraînait ensemble, ça m’a marqué parce qu’il donnait tout et me respectait énormément : j’avais 15 ou 16 ans, et il jouait avec moi comme s’il affrontait un numéro un mondial. Mon jeu s’est amélioré et développé grâce à lui et ça paye aujourd’hui. »
Pour tenter de se qualifier dans le dernier carré, Landaluce affrontera le joueur tchèque Jiri Lehecka (22e).
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 10:58