Déjà tombeur de Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e) et Karen Khachanov (15e), le qualifié espa­gnol Martin Landaluce (151e mondial) continue de rêver à Miami après sa victoire contre le tombeur de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda (36e) : 6–2, 7–8(6), 6–4.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du Masters 1000 flori­dien, le joueur de 20 ans a évoqué l’im­por­tance de Rafael Nadal dans son parcours.

« Je m’en­traîne chez Rafa (au sein de son académie à Majorque, ndlr) depuis que j’ai 14 ans, donc je pense avoir pris une partie de sa menta­lité, l’es­prit combatif à l’es­pa­gnol. Observer quel­qu’un comme lui, jouer et discuter avec lui, rece­voir ses conseils en le regar­dant s’en­traîner au quoti­dien, tout ça m’est resté en tête. Quand on s’en­traî­nait ensemble, ça m’a marqué parce qu’il donnait tout et me respec­tait énor­mé­ment : j’avais 15 ou 16 ans, et il jouait avec moi comme s’il affron­tait un numéro un mondial. Mon jeu s’est amélioré et déve­loppé grâce à lui et ça paye aujourd’hui. »

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, Landaluce affron­tera le joueur tchèque Jiri Lehecka (22e).