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Martin Landaluce, sensa­tion du tournoi : « Rafael Nadal jouait avec moi comme s’il affron­tait un numéro un mondial. Il me respec­tait énormément »

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà tombeur de Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e) et Karen Khachanov (15e), le qualifié espa­gnol Martin Landaluce (151e mondial) continue de rêver à Miami après sa victoire contre le tombeur de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda (36e) : 6–2, 7–8(6), 6–4.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du Masters 1000 flori­dien, le joueur de 20 ans a évoqué l’im­por­tance de Rafael Nadal dans son parcours. 

« Je m’en­traîne chez Rafa (au sein de son académie à Majorque, ndlr) depuis que j’ai 14 ans, donc je pense avoir pris une partie de sa menta­lité, l’es­prit combatif à l’es­pa­gnol. Observer quel­qu’un comme lui, jouer et discuter avec lui, rece­voir ses conseils en le regar­dant s’en­traîner au quoti­dien, tout ça m’est resté en tête. Quand on s’en­traî­nait ensemble, ça m’a marqué parce qu’il donnait tout et me respec­tait énor­mé­ment : j’avais 15 ou 16 ans, et il jouait avec moi comme s’il affron­tait un numéro un mondial. Mon jeu s’est amélioré et déve­loppé grâce à lui et ça paye aujourd’hui. »

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, Landaluce affron­tera le joueur tchèque Jiri Lehecka (22e).

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 10:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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