On ne va pas crier victoire trop vite mais Matteo Berrettini semble enfin épargné par les blessures. Malgré son forfait à l’Open d’Australie, il n’a plus manqué un tournoi depuis le mois de septembre.
Une excellente nouvelle pour l’Italien même si la réalité du circuit et des points risquent de le rattraper alors qu’il défend pas pas moins de 190 points sur le Masters 1000 de Miami où il sera opposé au Français et toujours coriace, Alexandre Muller, ce jeudi (pas avant 19h).
Actuel 68e joueur mondial mais virtuellement 99e avant ce premier tour, le finaliste de l’édition 2021 de Wimbledon pourrait perdre gros en cas de défaite. Mais selon lui, la priorité est ailleurs.
« L’objectif de cette année n’a rien à voir avec le classement ou les résultats, mais plutôt avec la continuité. L’objectif est de s’entraîner beaucoup pour ensuite jouer au plus haut niveau le plus longtemps possible. C’est ce qui m’a manqué ces dernières années ; à partir de là, on pourra commencer à penser à des résultats intéressants. Évidemment, je suis là pour essayer de bien faire, parce que j’aime être compétitif et parce que j’aime figurer dans un certain classement. Je sais que je dois commencer par autre chose, je suis sur le circuit depuis de nombreuses années et j’ai cette expérience, je sais à quel point c’est important », a déclaré Berrettini en conférence de presse d’avant tournoi.
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 16:16