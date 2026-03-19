On ne va pas crier victoire trop vite mais Matteo Berrettini semble enfin épargné par les bles­sures. Malgré son forfait à l’Open d’Australie, il n’a plus manqué un tournoi depuis le mois de septembre.

Une excel­lente nouvelle pour l’Italien même si la réalité du circuit et des points risquent de le rattraper alors qu’il défend pas pas moins de 190 points sur le Masters 1000 de Miami où il sera opposé au Français et toujours coriace, Alexandre Muller, ce jeudi (pas avant 19h).

Actuel 68e joueur mondial mais virtuel­le­ment 99e avant ce premier tour, le fina­liste de l’édi­tion 2021 de Wimbledon pour­rait perdre gros en cas de défaite. Mais selon lui, la prio­rité est ailleurs.

« L’objectif de cette année n’a rien à voir avec le clas­se­ment ou les résul­tats, mais plutôt avec la conti­nuité. L’objectif est de s’en­traîner beau­coup pour ensuite jouer au plus haut niveau le plus long­temps possible. C’est ce qui m’a manqué ces dernières années ; à partir de là, on pourra commencer à penser à des résul­tats inté­res­sants. Évidemment, je suis là pour essayer de bien faire, parce que j’aime être compé­titif et parce que j’aime figurer dans un certain clas­se­ment. Je sais que je dois commencer par autre chose, je suis sur le circuit depuis de nombreuses années et j’ai cette expé­rience, je sais à quel point c’est impor­tant », a déclaré Berrettini en confé­rence de presse d’avant tournoi.