Le temps pris par Harold Mayot pour aller prendre des nouvelles de son adver­saire et ami, Arthur Cazaux, victime d’un malaise en plein match lors du premier tour des quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Miami, a suscité de nombreuses critiques.

Vainqueur de cette partie par abandon (à 4–6, 7–5, 2–1, pour Cazaux en 2h12 de jeu), le 141e joueur mondial a tenu à mettre les choses au clair.

« Arrêtez de lancer une fausse polé­mique pour rien. Cela faisait plusieurs jeux qu’il ne se sentait pas bien et qu’il commen­çait à cramper. Je ne l’ai pas vu tomber et j’ai cru qu’il s’était allongé car il avait une crampe. Quand j’ai compris que c’était sérieux, je suis de suite aller au près de lui et j’étais très inquiet. J’ai fait le maximum pour aider. Il n’y a qu’une grande amitié et compli­cité entre nous et depuis toujours. Il faut arrêter d’envoyer votre haine tout le temps. Je lui souhaite un bon réta­blis­se­ment et le meilleur. »

aller au pres de lui et j’étais très inquiet. J’ai fait le maximum pour aider. Il n’y a qu’une grande amitié et compli­cité entre nous et depuis toujours. Il faut arrêter d’envoyer votre haine tout le temps. Je lui souhaite un bon réta­blis­se­ment et le meilleur ❤️ — Harold Mayot (@HaroldMayot1) March 18, 2024

A noter que Mayot affron­tera David Goffin pour tenter d’in­té­grer le tableau principal.