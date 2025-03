Titré en 2023 et demi‐finaliste l’an dernier, Daniil Medvedev a été battu sèche­ment et dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 par Jaume Munar (56e mondial) : 6–2, 6–3.

En plus de s’être (encore) plaint des balles, le numéro 8 mondial a égale­ment révélé avoir ressenti une gène physique.

« Je ne sais pas ce que j’ai, mais j’es­père que ce n’est pas grave. Cela me gêne quand je bouge. C’est quelque chose que je me suis infligé à Indian Wells. J’espère pouvoir jouer le prochain tournoi. »

🗣️ « No sé qué tengo, pero espero que no sea nada serio. Me molesta a la hora de moverme. Es algo que me hice en Indian Wells. Espero poder jugar el siguiente torneo »