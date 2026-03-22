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Medvedev, après son entrée en lice : « J’aurais pu mieux préparer le tournoi si on s’en tenait stric­te­ment au tennis, mais en même temps tu ne vis pas ta vie pour être un robot sur le court et en dehors »

Par
Jean Muller
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Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

Chahuté par un Rei Sakamoto accro­cheur, Daniil Medvedev a fina­le­ment su capi­ta­liser sur son excellent parcours à Indian Wells pour se sortir du piège (7−6, 3–6, 1–6).

Présent sur le plateau de Tennis Chanel après son match, le 10e joueur mondial a évoqué les diffi­cultés de rester concentré sur le jeu dans une métro­pole aussi dyna­mique que Miami. Pour le Russe, l’équa­tion est simple, savoir s’ac­corder des moments de détente est impératif.

« J’aurais pu mieux préparer le tournoi si on s’en tenait stric­te­ment au tennis. On est allés quelque part avec Andrey [Rublev]. On s’est beau­coup amusés et ça fatigue un peu. Mais en même temps tu ne vis pas ta vie unique­ment pour être un robot sur le court et en dehors. J’essaie de trouver un équi­libre entre la vie en tournée et en dehors. Donc Miami me traite très bien. J’adore ça ». 

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 09:18

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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