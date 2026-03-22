Chahuté par un Rei Sakamoto accro­cheur, Daniil Medvedev a fina­le­ment su capi­ta­liser sur son excellent parcours à Indian Wells pour se sortir du piège (7−6, 3–6, 1–6).

Présent sur le plateau de Tennis Chanel après son match, le 10e joueur mondial a évoqué les diffi­cultés de rester concentré sur le jeu dans une métro­pole aussi dyna­mique que Miami. Pour le Russe, l’équa­tion est simple, savoir s’ac­corder des moments de détente est impératif.

« J’aurais pu mieux préparer le tournoi si on s’en tenait stric­te­ment au tennis. On est allés quelque part avec Andrey [Rublev]. On s’est beau­coup amusés et ça fatigue un peu. Mais en même temps tu ne vis pas ta vie unique­ment pour être un robot sur le court et en dehors. J’essaie de trouver un équi­libre entre la vie en tournée et en dehors. Donc Miami me traite très bien. J’adore ça ».