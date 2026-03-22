Chahuté par un Rei Sakamoto accrocheur, Daniil Medvedev a finalement su capitaliser sur son excellent parcours à Indian Wells pour se sortir du piège (7−6, 3–6, 1–6).
Présent sur le plateau de Tennis Chanel après son match, le 10e joueur mondial a évoqué les difficultés de rester concentré sur le jeu dans une métropole aussi dynamique que Miami. Pour le Russe, l’équation est simple, savoir s’accorder des moments de détente est impératif.
« J’aurais pu mieux préparer le tournoi si on s’en tenait strictement au tennis. On est allés quelque part avec Andrey [Rublev]. On s’est beaucoup amusés et ça fatigue un peu. Mais en même temps tu ne vis pas ta vie uniquement pour être un robot sur le court et en dehors. J’essaie de trouver un équilibre entre la vie en tournée et en dehors. Donc Miami me traite très bien. J’adore ça ».
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 09:18