Écrasé par Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Miami, deux mois après sa défaite cruelle face à l’Italien en finale de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev a expliqué sa tactique en confé­rence de presse.

« Je n’étais pas diminué. Vraiment, mon plan était d’être agressif, comme en Australie. Là‐bas, ça avait fonc­tionné. Ici, j’ai fait trop de fautes. Dans le deuxième set, je me deman­dais si je ne devais pas revenir à ce que je savais faire, à mon style défensif. Je me suis aussi rappelé de ce que Carlos Alcaraz avait fait face à lui à Indian Wells après avoir perdu le premier set 6–1. Il était plus rentré dans le court et il avait gagné. J’ai essayé, mais je n’y suis pas arrivé. Le problème n’était pas ma tactique, mais son exécu­tion. Et puis c’était trop tard dans le set. Je suis déçu, mais c’est la vie. C’est le tennis. »