Les 8èmes de finale du tournoi de Miami sont connues et les duels ne vont pas tous susciter le même enthou­siasme et c’est bien normal.

On ne peut que se réjouir de revoir Stefanos face à Carlos car ce match sent la poudre, le risque et les coups gagnants seront bien au rendez‐vous, tout comme lors du Kyrgios‐Sinner si l’Italien a pu se reposer correctement.

Dans le même temps et sans mini­miser le talent de Daniil et de Jenson qui ne se sont jamais rencon­trés, on va devoir être patient pour s’en­flammer tant ces deux cham­pions jouent ce que l’on appelle un tennis « pourcentage ».

On notera aussi le Kokkinakis‐Zverev qui peut prendre « feu » si l’Australien tient le choc.

Les 8ème finale dans le sens du tableau

Medvedev – Brooskby

Harrys – Hurkacz

Tsitispas – Alcaraz

Fritz – Kecmanovic

Kyrgios – Sinner

Cerundolo – Tiafoe

Ruud – Norrie

Kokkinakis – Zverev