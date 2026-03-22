Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire contre le jeune invité japonais Rei Sakamoto lors de son entrée en lice deuxième tour du Masters 1000 de Miami (6–7[10], 6–3, 6–1), Daniil Medvedev a admis avoir été surpris par les conditions de jeu en Floride.
« Les conditions ici sont complètement différentes. Normalement, depuis toutes ces années que je suis sur le circuit, je trouve généralement les conditions à Miami un peu plus rapides, je ne dirais pas beaucoup, mais un tout petit peu. Cette année, cependant, je trouve que c’est plus lent ici qu’à Indian Wells, même si c’est peut‐être parce qu’Indian Wells a été plus rapide que d’habitude. Au service, je ne l’ai pas tellement remarqué, mais sur le reste des points, tout s’est déroulé plus lentement, c’est pourquoi j’ai un peu perdu le rythme à certains moments et j’ai commis quelques erreurs. »
Pour une place en huitièmes de finale, le 10e joueur mondial affrontera Francisco Cerundolo (19e mondial).
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 17:58