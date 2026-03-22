Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire contre le jeune invité japo­nais Rei Sakamoto lors de son entrée en lice deuxième tour du Masters 1000 de Miami (6–7[10], 6–3, 6–1), Daniil Medvedev a admis avoir été surpris par les condi­tions de jeu en Floride.

« Les condi­tions ici sont complè­te­ment diffé­rentes. Normalement, depuis toutes ces années que je suis sur le circuit, je trouve géné­ra­le­ment les condi­tions à Miami un peu plus rapides, je ne dirais pas beau­coup, mais un tout petit peu. Cette année, cepen­dant, je trouve que c’est plus lent ici qu’à Indian Wells, même si c’est peut‐être parce qu’Indian Wells a été plus rapide que d’habitude. Au service, je ne l’ai pas telle­ment remarqué, mais sur le reste des points, tout s’est déroulé plus lente­ment, c’est pour­quoi j’ai un peu perdu le rythme à certains moments et j’ai commis quelques erreurs. »

Pour une place en huitièmes de finale, le 10e joueur mondial affron­tera Francisco Cerundolo (19e mondial).