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Medvedev : « Depuis toutes ces années que je suis sur le circuit, je n’avais jamais ressenti ça ici »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire contre le jeune invité japo­nais Rei Sakamoto lors de son entrée en lice deuxième tour du Masters 1000 de Miami (6–7[10], 6–3, 6–1), Daniil Medvedev a admis avoir été surpris par les condi­tions de jeu en Floride.

« Les condi­tions ici sont complè­te­ment diffé­rentes. Normalement, depuis toutes ces années que je suis sur le circuit, je trouve géné­ra­le­ment les condi­tions à Miami un peu plus rapides, je ne dirais pas beau­coup, mais un tout petit peu. Cette année, cepen­dant, je trouve que c’est plus lent ici qu’à Indian Wells, même si c’est peut‐être parce qu’Indian Wells a été plus rapide que d’habitude. Au service, je ne l’ai pas telle­ment remarqué, mais sur le reste des points, tout s’est déroulé plus lente­ment, c’est pour­quoi j’ai un peu perdu le rythme à certains moments et j’ai commis quelques erreurs. »

Pour une place en huitièmes de finale, le 10e joueur mondial affron­tera Francisco Cerundolo (19e mondial). 

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 17:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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