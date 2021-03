Favori légi­time à la victoire finale en Floride, Daniil Medvedev a eu très chaud au tour précé­dent face à Aleixei Popyrin, et c’est le moins qu’on puisse dire. Touché physi­que­ment par les fortes chaleurs qui règnent en ce moment à Miami, le numéro 2 mondial s’est retrouvé perclus de crampes, n’ar­ri­vant à peine à marcher sur les derniers jeux du match. Finalement vain­queur, le Russe s’en est très bien sorti et a eu deux jours pour récu­pérer avant d’af­fronter Frances Tiafoe ce mardi pour une place en quarts de finale.

De son côté, l’Américain ne s’est pas simplifié la tâche sur ce tournoi mais il s’est battu comme un lion. Vainqueur de ses trois premiers matchs en trois manches et 7h15 de jeu, Frances ne semble pas parti­cu­liè­re­ment gêné par ces condi­tions bien parti­cu­lières. Mais les heures accu­mu­lées sur le court et la fatigue pour­raient aussi avoir raison de lui face à un joueur qu’il n’a dominé qu’à une seule reprise sur le circuit prin­cipal, lors des quali­fi­ca­tions du tournoi de Nice en 2015. Depuis, il s’est incliné à trois reprises face à Daniil (Washington 2019, Open d’Australie et US Open 2020) pour un seul set remporté.

Si on imagine mal Tiafoe remporter la mise compte‐tenu de son style de jeu et de la fatigue accu­mulée, les doutent autour du physique de Medvedev permettent à l’Américain d’es­pérer un duel plus serré que prévu.

Match à suivre à partir de 20h30, heure française.