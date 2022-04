Lors de sa défaite en quarts de finale à Miami contre Hubert Hurkacz, Daniil Medvedev a semblé extrê­me­ment fatigué. Il a confirmé cette impres­sion en confé­rence de presse.

« Je ne me sentais pas au mieux tout le match. Après les gros points, je ne retrou­vais pas mon souffle assez vite. Ça peut arriver mais dans le deuxième set, il y a un moment où je me suis senti vrai­ment étrange. Je n’en connais pas vrai­ment la cause, peut‐être la chaleur… Mais je me sentais malade, fatigué et il y a eu ce long jeu (à 2–2 dans le deuxième set, il se fait breaker, ndlr) où je n’ar­ri­vais plus à servir. Et après dans les vestiaires, je cram­pais beau­coup », a avoué le Russe qui ne reprend donc pas la première place du clas­se­ment ATP à Novak Djokovic.