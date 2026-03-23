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Medvedev : « J’ai toujours un petit goût amer mais quand on affronte quel­qu’un comme Sinner et qu’on est si proche de la victoire, cela donne beau­coup de confiance »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans des propos rapportés par Punto de Break depuis Miami, où il va affronter Francisco Cerundolo (19e mondial) au troi­sième tour, Daniil Medvedev est revenu sur sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 d’Indian Wells (7–6[6], 7–6[4]).

« Indian Wells a été un super tournoi où j’ai atteint la finale. Il reste toujours un petit goût amer parce qu’on veut gagner, mais cela donne aussi beau­coup de confiance, surtout quand on affronte quelqu’un comme Sinner et qu’on est si proche de la victoire. Cela me montre que je suis en bonne forme. Maintenant, je veux essayer de faire un grand tournoi à Miami. Le premier set ne s’est pas déroulé comme je le souhai­tais, mais je suis content d’avoir pu remonter la pente. Nouveau tour, nouvelle occa­sion de réaliser quelque chose de grand. »

Publié le lundi 23 mars 2026 à 14:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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