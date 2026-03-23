Dans des propos rapportés par Punto de Break depuis Miami, où il va affronter Francisco Cerundolo (19e mondial) au troi­sième tour, Daniil Medvedev est revenu sur sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 d’Indian Wells (7–6[6], 7–6[4]).

« Indian Wells a été un super tournoi où j’ai atteint la finale. Il reste toujours un petit goût amer parce qu’on veut gagner, mais cela donne aussi beau­coup de confiance, surtout quand on affronte quelqu’un comme Sinner et qu’on est si proche de la victoire. Cela me montre que je suis en bonne forme. Maintenant, je veux essayer de faire un grand tournoi à Miami. Le premier set ne s’est pas déroulé comme je le souhai­tais, mais je suis content d’avoir pu remonter la pente. Nouveau tour, nouvelle occa­sion de réaliser quelque chose de grand. »