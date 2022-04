Fatigué, peut‐être malade et surtout victime de grosses crampes à l’issue de sa défaite en quarts de finale du Masters 1000 de Miami face à Hubert Hurkacz, Daniil Medvedev a une nouvelle fois animé la confé­rence de presse avec une phrase dont il a le secret pour décrire ces fameuses crampes.

« Je me sentais comme un poisson dans un canapé », a lancé le Russe, qui aime déci­dé­ment bien les animaux de la mer après sa célé­bra­tion en mode saumon échoué lors de sa victoire à l’US Open 2021.

Il est ensuite revenu sur la pres­sion de rede­venir numéro 1 mondial ce qu’il a balayé d’un revers de main. « Pour moi, il était plus impor­tant de gagner le match que de devenir numéro 1 en gagnant le match. Je l’ai vu plus comme un bonus. Je n’ai donc pas l’im­pres­sion d’avoir été mis sous pres­sion ou quoi que ce soit à cause de cela. Pour être honnête, j’ai joué beau­coup de matchs où j’avais de la pres­sion, diffé­rents types de pres­sion, et ce n’est pas comme si quelque chose de nouveau s’était produit aujourd’hui en termes de sensa­tion de tension ou autre. Je ne pense donc pas que les nerfs y soient pour quelque chose dans cette défaite. »