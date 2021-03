Daniil Medvedev entre en piste ce vendredi avec son nouveau statut de n°2 mondial. Une situa­tion qui devrait lui mettre un peu de pres­sion supplé­men­taire d’au­tant qu’il fait logi­que­ment parti des favoris du tournoi. Il affron­tera Yen‐Hsun Lu, 1020ème au clas­se­ment ATP, on s’at­tend à un petit carnage.

Au sujet de ce fameux statut, Danill reste tran­quille et stoïque : « Je profite du moment. Je ne ressens pas la pres­sion sauf la pres­sion que j’aime pour gagner des matches et je veux gagner tous les tour­nois que je joue. J’avais ça depuis que je suis jeune. Cette pres­sion reste toujours avec moi. Mais j’ai l’im­pres­sion que c’est une bonne pres­sion. Je ne ressens pas vrai­ment de pres­sion de l’ex­té­rieur parce que je sais ce que j’ai à faire. Je sais que si je joue bien, j’ai une chance de gagner le tournoi. C’est le plus impor­tant chose. »